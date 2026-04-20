Megmérte a Green NCAP, mennyire környezetbarát a Dacia Sandero és Bigster!

Alapvetően a Green NCAP rendszere úgy lett felépítve, hogy kizárólag villanyautók esetében mutatkozik reális esély az ötcsillagos értékelésre, ezt pedig a friss eredmények is bizonyítják. A Renault 5 és Renault 4 - mindkét esetben a 150 lovas változat - kapott maximális értékelést, méghozzá 94 százalékos átlaggal. Ugyanakkor a belső égésű motor hiánya nem jelent önmagában kimagasló átlagot, ezt pedig a Cadillac Optiq tesztje is bizonyítja. Mindössze 67 százalékos átlaggal, 3 és fél csillagos értékeléssel végzett. Az indoklás szerint a 2,4 tonnás össztömeg semmilyen szempontból sem mondható hatékonynak, a DC töltési sebesség messze elmarad az elvárt szinttől, illetve a hideg időjárási körülmények is szignifikánsan rontják az autó hatótávját.

Ezzel szemben a full hibrid Dacia Bigster értékelése kifejezetten jónak mondható, mivel mindössze 4 százalékkal maradt le az amerikai EV mögött a maga 63 százalékával és 3 és fél csillagos értékelésével. Ugyanennyit kapott a lágy hibrid Citoren C3 is 62 százalékos összpontszám mellett, míg a TCe 100 kódjelű hajtáslánccal tesztelt Dacia Sandero (már a frissítés utáni kivitel) 59 pontot és három csillagot kapott.