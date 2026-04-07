Durván megszenvedett a jávorszarvasteszttel a Renault 4!

Ahogyan az várható volt, az R4 nem jelentett veszélyt a szlalompályán a Porsche Taycan lassan 4 éve fennálló rekordjára. A 22,1 másodperces szintidőtől jócskán lemaradt, mivel a stopper 24,8 szekundumnál állt meg, ezzel az R4 az MG4-gyel, a Subaru Solterrával, valamint a Mazda CX-30-cal futott azonos időt. A jávorszarvasteszten az első próbálkozásnál összesen 4 bóját "vitt magával" a franciák EV-je, de a legjobb kísérletnél sem sikerült megugrani a 77 km/órás bemeneti tempót. Mindössze 71 km/órával haladt át az első bójasor között, és még így is nehezen tudta a sofőr befűzni az utolsó oszlopot a terelőelemek érintése nélkül.

