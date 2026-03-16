Íme a lista! Ezekre az autókra lehet voksolni a 2026-os Év Magyar Autója közönségszavazáson!

Az elmúlt években elég egyértelmű kép rajzolódott ki, mely márka áll a voksolók szívéhez a legközelebb. 2020-ban a Kia XCeed, egy évvel később a Suzuki Vitara, a rá következő két esztendőben a Suzuki S-Cross, tavaly előtt az Opel Astra Sports Tourer, míg 2025-ben ismét a Suzuki Vitara kapta az elismerést. Elméleti síkon a két esztergomi Suzuki közül 2026-ban is diadalmaskodhat valamelyik, sőt, a tavaly óta elérhető e Vitara is ott van a felsorolásban. Persze, ezentúl 47 további modell "várja" a szavazatokat, ezek között pedig ott van például az európai Év Autójának megválasztott Mercedes-Benz CLA.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A közönségdíjra jelölt autók teljes listája: Audi A6 Limousine, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q5 e-hybrid, BMW iX3, BYD Dolphin Surf, Chery Tiggo 7 PHEV, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, DS N°8, Farizon SV, Fiat Grande Panda, Fiat e-Doblo, Ford Mustang GT Convertible, Ford Puma Gen-E, Ford Ranger PHEV, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 6 N, Hyundai Ioniq 9, KGM Torres hybrid, Kia PV5 Cargo, Maxus T60 Max, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA EV,

MG Cyberster GT, MG HS PHEV, MG S5 EV, MG ZS Hybrid+, Land Rover

Defender Trophy Edition, Leapmotor C10 REEV, Mitsubishi Grandis,

Nissan Leaf, Omoda 9 PHEV, Peugeot 5008, Renault 4 E-Tech, Škoda

Octavia TDI, Škoda Octavia RS Combi, Škoda Superb Combi PHEV,

Subaru Forester, Suzuki eVitara, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Toyota

Aygo X, Toyota bZ4X Touring, Toyota C-HR+, Toyota RAV4, Volkswagen

Multivan eHybrid, Volkswagen Tayron, Volkswagen T-Roc.

-Hirdetés -

A szavazás felülete IDE KATTINTVA érhető el, a szervezők pedig egészen április 30-ig várják az érvényes voksokat. A győztest - a többi kategória első helyezettjével együtt - május 5-én jelentik be.