Hivatalosan is elismerte a Dacia: így változik a következő generációra a Sandero!

Még a hét elején tartotta a Dacia a prezentációját, amelynek részeként többek között a vadiúj Strikert is bemutatták - erről itt írtunk korábban. Viszont ezzel együtt a márka több típus kapcsán is megszólalt. Általánosságban elmondták, hogy 2030-ig összesen 4 teljesen elektromos autót fognak bemutatni. Ebből kettőre egész pontos tippet lehet "leadni", hiszen az egyik még a 2026-ban érkező, Twingo alapokra épülő városi EV lesz.

Emellett biztos, hogy a következő generációs Sanderót is meg lehet majd vásárolni tisztán elektromos hajtáslánccal. Ugyanakkor a Dacia leszögezte, az új ferdehátú olyan platformon jelenik meg, amely a belső égésű motorok befogadására is alkalmas lesz. A másik két EV-ről jelenleg nem sokat tudni, de egyes híresztelések szerint a villany-Duster is készülőben, ugyanakkor erről most sem érkezett hivatalos megerősítés.

