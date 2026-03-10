Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!

A hagyományos kombik és a modern crossoverek közé lőtte a Dacia a 4,62 méter hosszú újdonságát, amely hibridként, összkerékhajtással, illetve gyári LPG rendszerrel is érkezik. Ennél többet azonban egyelőre nem árul el a francia-román gyártó, a műszaki részletekre júniusig várni kell. A Dacia azonban már előre beígérte a 25 ezer euró, vagyis nagyjából 9,65 millió forint alatti indulóárat, ami nem olcsó, de a Striker méretosztályában egyáltalán nem is drága.

Nem esett azonban szó az utastérről és a felszereltségről sem, bár a jelenlegi Dacia kínálat alapján szinte biztos, hogy tovább folytatódik az eltávolodás a néhány generációval korábbi, fapados modellektől. Ezzel a Dacia folytatja a Skoda által kitaposott ösvényt az egyre minőségibb és egyre drágább autók gyártása felé, amiről többek között a Strikeren látható, méretes tetőablak opciója is árulkodik.

