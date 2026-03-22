Kombit indít a BMW a világ egyik legkeményebb versenyén!

A BMW M3 Touring világpremierje után nem sokkal a BMW M Motorsport a modell versenypályára edzett változatának ötletén is elgondolkodott. A mérnökök megálmodták, a bajor prémiumgyártó pedig 2025. április 1-jén kiposztolta a közösségi médiában az M3 kombi műszaki alapjaira kifejlesztett GT versenyautó áprilisi tréfaként megrajzolt képeit. A bejegyzést elsöprő erejű rajongói éljenzés és médiavisszhang követte: több mint egymillió felhasználó rövid idő alatt több mint 1,6 millió megtekintést generált és a poszthoz minden korábbinál több hozzászólás érkezett.

Így 2025 nyarán a BMW M Motorsport eltökélte, hogy az álomból valóságot épít. A mérnökök nyolc hónap alatt elkészültek a BMW M3 Touring 24H versenyautóval, amely az M3 Touring műszaki alapjait az M4 GT3 EVO alkatrészeivel egyesíti. Azonban az M3 Touring 24H versenyautó 200 milliméterrel hosszabb és 32 milliméterrel magasabb, mint a BMW M4 GT3 EVO.

Az M3 Touring 24H versenyautót kifejezetten a nürburgringi 24 órás futamra építette meg a bajor prémiumgyártó, amely a „Zöld Pokolként” emlegetett aszfaltcsíkkal egészen különleges kapcsolatot ápol. Az autót egyelőre az áprilisi tréfaként kiposztolt bejegyzés alá érkező hozzászólások díszítik, a 24-órás megmérettetésre azonban az autó speciális versenyoverált ölt majd.

A Schubert Motorsport színeiben pályára guruló M3 Touring 24H versenyautó volánjánál négy pilóta foglal majd helyet: a német Jens Klingmann, a belga Ugo de Wilde, valamint az egyesült államokbeli Connor De Phillippi és honfitársa, Neil Verhagen. Az autó az SPX kategóriában versenyez majd, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a modell nem száll közvetlenül versenybe az SP9 kategóriában induló három BMW M4 GT3 EVO pályagéppel. A nürburgringi 24 órás megmérettetés előtt az M3 Touring 24H versenyautó már jövő hétvégén, az NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) versenysorozat második futamán rajtrácsra gurul.

"Ez egy ízig-vérig egyedi projekt, amelynek fantasztikus élmény, hogy a részese lehetek” – mondta Jens Klingmann. „Az a tény, hogy ilyen komolyan vettük a rajongók áprilisi tréfánkra adott reakcióit, azt mutatja, hogy rendkívül szoros kapcsolatot ápolunk a közösségünkkel és megszállottan rajongunk a motorsport iránt. Kicsit szomorú, hogy az autó ötlete egy áprilisi tréfaként született meg, de végül egy rendkívüli, versenyképes pályagép öltött testet. Célunk, hogy egy nagyszerű show-val kápráztassuk el a Nürburgring rajongóit és annyira elöl végezzünk, amennyire csak lehet. Hiszem, hogy élvonalbeli teljesítményt érhetünk el” – zárta gondolatait a versenyző.