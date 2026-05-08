Videó: így borult a kamion a másik elé az M7-es autópályán!

Ismét rémisztő videót tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebookon, ám ezúttal szerencsére nem történt tragédia. A felvételt egy kamion fedélzeti kamerája rögzítette, miközben az az M7-es autópályán haladt a holládi felhajtó közelében. A videón jól kivehető, amint a gyorsítósávban érkező billencses sofőrje túl nagy tempóval próbálta bevenni a kanyart, ezért felborult, majd a rakománya az egész útpályát beterítette. Az oldalára borult Mercedes tetejét a kamerás kamion eltalálta, így szinte csodával határos, hogy a hivatásos gépkocsivezető túlélte az ütközést, viszont nem tudni milyen sérüléseket szenvedett, a Katasztrófavédelem ugyanis csak annyit közölt, hogy kórházba szállították.

