Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?

Sok konkurensével ellentétben a BMW nem ugrott fejest a villanyosításba, ehelyett egyszerűen megtartotta a benzin- és dízelmotoros típusait, melléjük pedig beemelte a tisztán elektromos alternatívát is - nem ritkán akár azonos platformon. Mostanra úgy tűnik, ez volt az egyik helyes irány, hiszen míg sok gyártó sorra jelenti be az ambiciózus tervek halasztását, addig a BMW nem kényszerül ilyesmire.

Ugyanakkor a bajor márka részéről is érkeztek túl optimista becslések, többek között éppen az aktuális mérföldkő kapcsán. A napokban elkészült a BMW kétmilliomodik tisztán elektromos autója, egy i5 M60, amelyet egy spanyol vásárlónak gyártottak a németországi Dingolfingban található üzemben. Ezzel a márka nagyjából 1 évet csúszott az ígéreteihez képest, hiszen 2021-ben az egymilliomodik EV elkészültekor még arról beszéltek, 2025-re nagyjából 2 millió tisztán elektromos gépkocsit fognak leszállítani.

Mindez korántsem jelenti azt, hogy a BMW túlzottan le lenne maradva, főleg a prémium szegmensben. A "nyugati" gyártók közül csak a Tesla előzi őket (Elon Musk vállalata mostanra 9,2 millió EV-t szállított le), illetve a VW több mint 4 millió eladott villanyautóval - ebből közel 3 millió az MEB platformra készült.