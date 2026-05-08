Közel 20 forinttal csökken egyetlen nap alatt az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára!

Ahogyan az várható volt, a csütörtöki módosítás hatására a legtöbb töltőállomáson változott a piaci árképzés. Péntek délelőtt a 95-ös benzinért átlagosan 696 forintot kérnek (2 forinttal kevesebbet, mint egy nappal korábban), a gázolajért pedig 731 forintot (-6 Ft) - derült ki a Holtankoljak.hu friss kalkulációjából. A portál értesülései szerint szombaton ismét komolyabb változtatásra kell számítani, hiszen a 95-ös benzinért bruttó 8, míg a gázolajért bruttó 17 (!) forinttal kell majd kevesebbet fizetnie a kutaknak. Egyelőre nem tudni, mindez milyen mértékben jelenhet meg a piaci árképzésben, ugyanakkor az biztos, hogy a magyar rendszámos autókba továbbra is a védett árakon lehet tankolni, vagyis a 95-ös benzint 595 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért.

