Komoly mértékben megvágta a Chery a Tiggo 8 árát! Most ennyiért lehet hazavinni!

Magyarországon jelenleg kétféle Tiggo 8-at is kínál a Chery, hiszen mind PHEV-ként, mind sima benzinesként megvásárolható a típus. Ezúttal utóbbi árát nyirbálták meg alaposan, hiszen a 10 hetes promóció keretében most 11 400 000 forinttól rendelhető 5 vagy 7 üléssel, a márka pedig hangsúlyozta, ezekre a példányokra is él a 7 év vagy 150 ezer kilométer általános jótállás.

Viszonyításképpen a jelenleg elérhető legfrissebb árlista szerint eddig 12 490 000 forintba került a Premium felszereltséggel a Tiggo 8, míg a Luxury csomaggal 13 490 000 forintért lehetett hozzájutni (plusz az opcionális fényezés felára). A Chery hazai importőre nem részletezte, a 11 400 000 forintos vételár mely kivitelt tatakarja, ugyanakkor jó eséllyel előbbire vonatkozik a kategóriát vizsgálva kifejezetten baráti összeg.