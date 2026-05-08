Árat csökkentett a Dacia! Ez most az egész újautó-piac legolcsóbb modellje!

Bár a ráncfelvarrás után hosszabban is írtunk a frissített Sandero magyarországi árazásáról, azóta több módosítás is történt. Akkor 5 999 000 forinttól indult a legalapabb kivitel, amivel akkor a legolcsóbbak közé tartozott, viszont azóta a Dacia árkorrekciójának hatására 6 149 000 forintra módosult a listaár. A frissen meghirdetett akció keretében viszont 500 ezer forintot elenged a márka, amennyiben valaki Euroleasing igénybevétele nélkül vásárol új Sanderót. Így 5 649 000 forintra módosul a legfapadosabb változat ára, amivel az egész piac legolcsóbb alternatívájának mondhatja magát.
Ennyi pénzért az autó orrába 1,0 literes, háromhengeres, 66 lóerős benzinmotor kerül, mindenféle villanyos rásegítés nélkül. Alapesetben az essential felszereltséghez klíma sem járna, viszont a Dacia a frissen meghirdetett akció keretében "ajándékba" adja a manuális megoldást, az automata továbbra is feláras, ráadásul csak az expression csomaghoz kérhető.