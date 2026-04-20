Tartotta a szavát a Hyundai! Tényleg megcsinálták az Ioniq 3-at!

Számos kiszivárgott fotó után hivatalosan is leleplezte a Hyundai az Ioniq 3 villanyautót. Ami a sziluettet illeti, szinte egy az egyben megtartották a tanulmányautón látottakat, persze az apróbb részleteket finomhangolták, a végeredmény pedig valamivel konzervatívabb, mint a Münchenben látott koncepció. Az E-GMP platformra épülő EV kifejezetten az európai vásárlóközönséget célozza, azon belül is inkább a nagyvárosok lakóit. 4,16 méter hosszú (az N-Line 4,17 méter), 1,8 méter széles, 1,51 méter magas, a tengelytávja pedig 2,68 méter.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A legnagyobb eltérés a koncepció és a végleges változat között az utastérben érhető tetten - mindez aligha meglepő. Az Ioniq 3 műszerfalán 12,9 colos digitális műszeregység található, mellette egy 14,6 colos érintőképernyő kapott helyet.

-Hirdetés -

Hajtásláncból kétféle opció áll majd a vásárló rendelkezésére. Mindkét esetben az első tengelyen hajt a villanymotor, viszont pénztárcától függ, hogy 98 vagy 145 lóerővel. Szintén felszereltség kérdése, hogy a padlólemezre egy 42,2 vagy egy 61 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor kerül. Előbbi (a Standard Range) a Hyundai állítása szerint 344 kilométeres hatótávra lehet képes, míg a nagyobb (a Long Range) ideális körülmények között akár 496 kilométert is tudhat. AC aljzaton 11 és 22 kilowattos töltést is támogat, a DC oszlopon elérhető maximális kapacitás egyelőre titok, viszont a márka annyit elárult, 10-ről 80 százalékra 29 perc alatt feltölthető az autó.

Az Ioniq 3 borítékolható, hogy Magyarországon is kapható lesz, viszont arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy pontosan mikortól, illetve mennyiért.