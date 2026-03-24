Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba

Nehézkesen indult az év a Daciánál, az első két hónapban 29 százalékkal csökkentek az eladásaik, mindösszesen 68 494 példányra. A Sandero önmagában több, mint 17 000 példányos visszaesést produkált a tavalyi év januárjához és februárjához képest. Az új Bigster kivételével minden modell érintett, beleértve a Kínában gyártott Spring elektromos kisautót is, amelynek eladásai 65 százalékkal estek vissza. Mindeközben a kínai autógyártók februárban közel megduplázták az európai eladásaikat 78 962 példánnyal, így 8 százalékos piaci részesedést szereztek. A Dacia Sandero-alapú modellcsaládjára eddig nem jelentettek veszélyt a főként nagyobb modellekkel érkező, kínai márkák, ám ez most változni látszik.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Idén a Springet a Leapmotor T03 vette célba, amely februárban Európa negyedik legkelendőbb elektromos autója lett, köszönhetően például az olasz állami támogatásoknak, amelyek a T03 árát 4900 euróra, vagyis 1,9 millió forintra csökkentették. De a Sandero méretosztályában is akadnak kínai kihívók, mint például az MG3, illetve az európai és koreai gyártók is elkezdték olcsóbban adni a kínálatukat eben a szegmensben. A nagyobb modelleknél azonban támogatások és európai kihívók nélkül is elveszik az árelőny Kínával szemben. Erre kiváló példa a Bigster, amely 9,2 millióról indul, miközben kényelmesebb utastérrel, lényegesen hosszabb extralistával és négyhengeres motorral is befér 10 millió forint alá a konkurens MG HS, ugyanígy a Tiggo 7 is kedvezményesen 9,49 millió forint jelenleg.

-Hirdetés -

Fontos azonban megjegyezni, hogy már a Bigster is az átpozicionálási stratégia a része: a kínai konkurencia és a szigorodó emissziós normák miatt a Daciának olyan szegmensekben kell megjelennie, ahol az ügyfelek hajlandók többet fizetni. A Dacia ezért tudatosan a gazdagabb, nyugati és északi országokat célozza meg a nagyobb és minőségibb modellekkel. „Minél inkább Észak-Európába lépünk be, annál fontosabb a C szegmens” – mondta Katrin Adt, a Dacia vezérigazgatója a Renault Csoport középtávú stratégiai tervét ismertetve. „Ebben a szegmensben azonban több flottaügyfél van. Mivel eddig a magánszemélyekre koncentráltunk, most egy új ügyfélkört is célzunk” – tette hozzá. A Renault Csoporthoz tartozó márka márciusban mutatta be legújabb modelljét a kompakt szegmensben, a Strikert, egy kombi-szerű crossovert. A modell csatlakozik a Bigster kompakt SUV-hoz a Dacia új, flottavásárlókat is célzó offenzívájában.