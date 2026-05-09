Itt a pontos dátum: ekkor leplezi le a Škoda az új SUV-ját!

Sorra érkeznek a Volkswagen konszerntől a tavaly ősszel beígért premierek, ezúttal pedig a Škoda Epiq a soros, amely az Electric Urban Car Family "cseh" tagja, egyben a márka kínálatának legkisebb tisztán elektromos modellje. A már korábban bemutatott Cupra Ravalhoz és ID. Polóhoz hasonlóan az Epiq is a német konszern vadiúj MEB+ platformjára épül, felépítésében pedig főként a még szintén a premierje előtt álló ID. Crossra hajaz.

Ugyanakkor nehéz lesz majd összetéveszteni őket, mivel az Epiq teljesen más formavilágot kap, mint a másik kompakt SUV. Elöl T-betűt formáló nappali menetfények szerepelnek a skiccen (de már a Müncheni Autószalon idején bemutatott koncepción is hasonló volt), ezt a megoldást pedig a hátsó világítótestre is átültették - utóbbi leginkább a Vision O tanulmányautón látottakat idézi.

A Škoda az utastérről is mutatott egy rajzot, amely alapján nem lehet sok meglepetésre számítani. A kétküllős kormány mögött vélhetően egy 10,25 colos digitális műszeregység lesz, míg középen egy 12,9 colos érintőképernyő. Ezt egyelőre a cseh márka nem erősítette meg, viszont a Cupra premierjekor elárulták, a modellcsalád minden tagja - emblémától függetlenül - ezeket a kijelzőket kapja. Mindenesetre már nem kell sokáig tippelgetni az Epiq apró megoldásait illetően, hiszen a csehek bejelentése szerint az újdonságot május 19-én, magyar idő szerint délután 2-kor, Zürichben fogják bemutatni.