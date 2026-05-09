22 év után vonul nyugdíjba a népszerű Toyota modell, mutatjuk az utódját!

Több mint 20 év folyamatos frissítései után a Toyota végre új Hiace generációt mutat be. A jelenlegi H200-as széria 2004 óta van piacon, és bár az évek során számtalan kisebb-nagyobb módosításon esett át, mára egyértelműen elavulttá vált. Ám a Hiace mentségére szóljon, hogy ezt a hátrányt sikerült előnnyé változtatnia: mivel minden piacon a teherhordó öszvér szerepét tölti be, a konzervatív és egyszerű műszaki tartalomnak köszönhetően a megbízhatóság volt a modell legkiemelkedőbb erénye. A japán piacon különösen érdekes a helyzet, hiszen 2019-ben a nemzetközi színtéren egy modernebb, hosszabb változat már bemutatkozott H300 néven. Japánban azonban továbbra is csak a klasszikus, rövidebb H200 maradt forgalomban, a kabin alá száműzött motornak köszönhetően a kompakt külső méretek és a kiváló manőverezhetőség miatt ez a megoldás ideális a szűk, japán utcákra.

A következő Hiace ezt a több évtizedes hagyományt töri meg. A közelmúltban bemutatott tanulmány szakít a vezetőfülke alatti erőforrással, és orrmotoros kialakításra vált. Bár ez elsőre radikális változásnak tűnik, a Toyota igyekszik megőrizni a modell praktikusságát, hogy a Hiace zsúfolt városi környezetben továbbra is jól használható maradjon. A formaterv a legfrissebb koncepció alapján letisztultabb és modernebb lesz, LED-es világítással és egyszerűbb, funkcionalitást hangsúlyozó felületekkel. A Hiace hagyományosan széles karosszériaválasztékkal érhető el különböző hosszúságú és magasságú kivitelekben, ami a jövőben sem változik: a haszonjármű mellett személyszállító és lakóautó-alapként szolgáló verziók is várhatók.

Az új Hiace a Toyota TNGA architektúrájára vált, amelyet a márka legújabb személyautói is használnak. Ez nemcsak jobb menetkomfortot és stabilitást ígér, hanem jelentős előrelépést a biztonsági rendszerek terén is. A hajtásláncok kínálata szintén megújul: a hagyományos benzin- és dízelmotorok mellett megjelenhet az öntöltő hibrid változat, amely kedvezőbb fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást kínál. Korábban felmerült egy tisztán elektromos verzió lehetősége is, ám a jelenlegi piaci környezet miatt ennek bevezetését a Toyota egyelőre elhalasztotta. Az új Toyota Hiace várhatóan 2027 elején mutatkozik be.