Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne

A thai specifikációjú Land Cruiser FJ a szintén helyi gyártású Hilux Champ létravázas architektúráján (IMV) alapul, és kizárólag egyféle hajtáslánccal, a Land Cruiser 250-esből származó, Euro 6-os emisszióra képes, 2,7 literes benzinmotorral (TRJ240) készül, amely 166 lóerőt és 245 Nm-t képes leadni. A négyhengeres erőforráshoz hatfokozatú automata sebességváltó és kapcsolható összkerékmeghajtás tartozik kapcsolható hátsó differenciálzárral. A robusztus futómű artikulációs képessége megegyezik a Land Cruiser 70-es szériáéval, a Fortunerénél 180 mm-rel rövidebb tengelytáv jobb manőverezhetőséget biztosít, a fordulókör átmérője mindössze 11 méter. Elöl kettős keresztlengőkaros, hátul merev hidas a futómű (oldalanként négy lengőkarral, csavarrugókkal és stabilizátorral), a kormányzás rásegítése hidraulikus.

A Land Cruiser FJ 4610 mm hosszú, tengelytávja pedig 2580 mm. Hasmagassága 245 mm, gázlómélysége pedig 700 mm. Egyelőre egyetlen, magas felszereltségi szintű változatban mutatkozott be, az alapfelszereltséghez 18 colos könnyűfém keréktárcsák, LED világítás, kétzónás klímaberendezés, 12,3 colos infotainment rendszer, 7 colos digitális műszerfal, műbőr kárpitozás, hét légzsák és fejlett vezetéstámogató rendszerek tartoznak. Thaiföldön a bevezető ár 1 269 000 baht (12,28 millió forint), ami az FJ-t az alapfelszereltségű Fortuner fölé helyezi a piacon, miközben megfizethetőbb, mint az új Hilux drágább változatai. Mivel a Toyota nem kínál más Land Cruiser modellt Thaiföldön, így az FJ-nek a nagyobb 250-es és 300-as sorozathoz viszonyított pozicionálása a Japánban történő piaci bevezetése után válik egyértelműbbé.

Bangkokban a négy show caron felül a Toyota – a terepes kiegészítők specialistájával, az ARB céggel együttműködve – számos opcionális tartozékot is bemutatott, amelyek már elérhetők a thaiföldi vásárlói számára. Minden egyes tétel külön is megvásárolható, bár a vállalat három csomagot is kínál a folyamat egyszerűsítése érdekében. Az Unbound Explorer csomag ára 32 450 baht (314 ezer forint), és tartalmaz sznorkelcsövet, ARB alvázvédelmet és sárfogókat. Az Urban Unique csomag ára 32 700 baht (316 ezer forint), ez tartalmaz hűtőrácsdíszlécet, pótkerékborítást, oldalsóajtó-díszléceket, díszes üzemanyagtartály-fedelet, oldalsó szélterelőket az ablakokra, valamint első és hátsó fedélzeti kamerákat. A Freedom Journey csomag – amelynek ára 36 400 baht (352 ezer forint) – az ARB által gyártott tetőcsomagtartót is tartalmazza.

A következő években a Toyota évi 40 ezer Land Cruiser FJ-t tervez exportálni Thaiföldről az ázsiai és a fejlődő piacokra (összesen 60 országba), azonban dízelmotor és hibrid hajtás híján az európai piaci bevezetésre kevés az esély.