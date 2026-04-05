Íme a győri Audi gyár új büszkesége!

Az Audi Hungaria újabb nagyteljesítményű motor gyártását kezdte meg a győri üzemben. Az új V6 Otto EVO LK3, a vállalat legerősebb benzines erőforrása önmagában is 503 lóerős (375 kW) teljesítménnyel és 600 Nm nyomatékkal rendelkezik. Az új motor több mint 60 alkatrészében tér el a korábbi hathengeres benzinmotoroktól, és olyan fejlesztéseket tartalmaz, mint a 350 barra növelt üzemanyagnyomás, az elektromosan állítható turbina-geometria, valamint az integrált töltőlevegő-hűtés. Ezek a fejlesztések nagyobb hatékonyságot, gyorsabb reakcióidőt és ugyanakkor magasabb teljesítményt tesznek lehetővé - írta a vállalat a közleményében.

A V6-os motorcsalád fejlesztése szoros együttműködésben zajlott az Audi ingolstadti központjával. A márka legújabb V-motorjai – köztük a V6 TFSI evo LK3, amely többek között az RS5 modellben debütált – egy új munkamodell keretében készültek. A győri és neckarsulmi fejlesztőcsapatok 2021 óta szorosan, közös felelősséggel dolgoztak az erőforrások megalkotásán.