Frissült a Hyundai 2 millió forintos SUV-ja: te bevállalnád?

A Hyundai 2023-ban bemutatott, aprócska crossovere még a 4 métert sem éri el, egészen pontosan 3995 milliméter hosszú. Ezzel lényegében egy nem létező szegmensben játszana Európában, az indiai piacon viszont kiélezett verseny zajlik ebben a méretosztályban. Az Exter jelenlegi generációja is alig 3 éve van a piacon, mégis ráncfelvarrást kapott, nagyobb hűtőráccsal és modernebb dizájnelemekkel.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az utastérben digitális műszeregységet és opcionálisan 8 colos infotainment képernyőt kínál, ez utóbbi a frissítéssel vezeték nélküli telefontükrözést is kapott. Persze, Indiában rengeteg mindent nem szabad alapnak venni: a belépő változatban továbbra sincs semmilyen rádió, és az említett infotainment kijelző helyén is csak egy lyuk tátong. Kétmillióért minden szürke, kemény műanyagból készül odabent, illetve a hátsó ablakok is tekerősek, a frissítéssel viszont legalább az állítható magasságú sofőrülés alapfelszereltséggé vált.

-Hirdetés -

Változatlan a kizárólag elsőkerék-meghajtással elérhető, turbófeltöltő nélküli, 1,2 literes benzinmotor is, amely 82 lóerőre és 114 newtonméterre képes. Létezik gyárilag gázos változat is, ami ugyanebből a motorból 68 lóerőt és 95 newtonmétert facsar ki CNG üzemben. A csomagtartó mérete is a hajtáslánctól függ, hiszen a CNG tartályokat valahová tenni kell: az Exter legfeljebb 391 literrel szolgálhat ezen a téren, míg a gázos változatot választóknak be kell érniük 225 literrel.

Persze, a 2 millió forintnak megfelelő alapár jól hangzik, de jelen esetben is érvényes, hogy a fotókon nem ez a változat látható, hanem ahogy lenni szokott, a közel négymilliós abszolút csúcsmodell. Ráadásul mivel az Exter sem a biztonsági, sem pedig az emissziós követelményeknek nem felelne meg Európában, ezért amennyiben ezt a modellt a Hyundai ide akarná hozni, akkor a jelentősen kisebb méretei ellenére sem kerülne sokkal kevesebbe, mint a hazai piac legolcsóbb típusai.