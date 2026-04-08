Óriási meglepetés a hazai újautó-piacon!

7,6 százalékkal bővült a magyar újautó-piac 2026 első három hónapjában 2025 azonos időszakához mérten, vagyis összesen 41 868 gépkocsi kapott rendszámot hazánkban. A személyautók és a kishaszongépjárművek adatait összevonva a Toyota vezeti a sort 5 190 nyilvántartásba vett gépkocsival, ami kereken 23 százalékos növekedést jelent a márka egy évvel korábbi teljesítményéhez mérten. A második helyen a 129,9 százalékos növekedést produkáló Nissan zárt 4 438 autóval, ezzel az első helyen áll, ha csak a személyautó eladásokat nézzük. Harmadik helyre a Ford érkezett 3 503 forgalomba helyezéssel - ez egyébként 24,9 százalékkal rosszabb eredmény, mint a tavalyi eredmény.

4. helyen a Škoda (3 421 db) zárta az első negyedévet, ötödikként pedig a Suzuki (3 219 db), azonban ezen márkáknál érdemes észben tartani, kizárólag személyautókat értékesítenek, kishaszongépjármű jelenleg egyik kínálatában sincs. A top 10-ben a fent említetteken túl feltűnik a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, a Kia, illetve a Hyundai.

A hivatalos forgalomba helyezési adatok ugyanakkor torzíthatják a piac valós képét: a kivonások aránya az első negyedévben elérte a 21 százalékot, márciusban pedig megközelítette a 25 százalékot. Ezek hátterében jellemzően re-export tevékenység áll, vagyis a járművek rövid időn belüli külföldre történő továbbértékesítése, ami miatt a tényleges belföldi kereslet akár egyötödével is alacsonyabb lehet a hivatalos számoknál - hívta fel a figyelmet a jelenségre a Toyota frissen közzétett közleményében.

Márka 2026 Q1 (Jan–Márc) db vs '25Q1 2026 Q1 Piaci rész* 1. TOYOTA 5 190 23,0% 12,4% 2. NISSAN 4 438 129,9% 10,6% 3. FORD 3 503 -24,9% 8,4% 4. ŠKODA 3 421 14,8% 8,2% 5. SUZUKI 3 219 -26,2% 7,7% 6. VW 2 499 -10,0% 6,0% 7. MERCEDES 1 997 19,6% 4,8% 8. BMW 1 870 24,6% 4,5% 9. KIA 1 616 -19,4% 3,9% 10. HYUNDAI 1 411 18,4% 3,4% Teljes piac 41 868 7,6%