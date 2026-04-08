Óriási meglepetés a hazai újautó-piacon!

7,6 százalékkal bővült a magyar újautó-piac 2026 első három hónapjában 2025 azonos időszakához mérten, vagyis összesen 41 868 gépkocsi kapott rendszámot hazánkban. A személyautók és a kishaszongépjárművek adatait összevonva a Toyota vezeti a sort 5 190 nyilvántartásba vett gépkocsival, ami kereken 23 százalékos növekedést jelent a márka egy évvel korábbi teljesítményéhez mérten. A második helyen a 129,9 százalékos növekedést produkáló Nissan zárt 4 438 autóval, ezzel az első helyen áll, ha csak a személyautó eladásokat nézzük. Harmadik helyre a Ford érkezett 3 503 forgalomba helyezéssel - ez egyébként 24,9 százalékkal rosszabb eredmény, mint a tavalyi eredmény.
4. helyen a Škoda (3 421 db) zárta az első negyedévet, ötödikként pedig a Suzuki (3 219 db), azonban ezen márkáknál érdemes észben tartani, kizárólag személyautókat értékesítenek, kishaszongépjármű jelenleg egyik kínálatában sincs. A top 10-ben a fent említetteken túl feltűnik a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, a Kia, illetve a Hyundai.
A hivatalos forgalomba helyezési adatok ugyanakkor torzíthatják a piac valós képét: a kivonások aránya az első negyedévben elérte a 21 százalékot, márciusban pedig megközelítette a 25 százalékot. Ezek hátterében jellemzően re-export tevékenység áll, vagyis a járművek rövid időn belüli külföldre történő továbbértékesítése, ami miatt a tényleges belföldi kereslet akár egyötödével is alacsonyabb lehet a hivatalos számoknál - hívta fel a figyelmet a jelenségre a Toyota frissen közzétett közleményében.
|Márka
|2026 Q1 (Jan–Márc) db
|vs '25Q1
|2026 Q1 Piaci rész*
|1.
|TOYOTA
|5 190
|23,0%
|12,4%
|2.
|NISSAN
|4 438
|129,9%
|10,6%
|3.
|FORD
|3 503
|-24,9%
|8,4%
|4.
|ŠKODA
|3 421
|14,8%
|8,2%
|5.
|SUZUKI
|3 219
|-26,2%
|7,7%
|6.
|VW
|2 499
|-10,0%
|6,0%
|7.
|MERCEDES
|1 997
|19,6%
|4,8%
|8.
|BMW
|1 870
|24,6%
|4,5%
|9.
|KIA
|1 616
|-19,4%
|3,9%
|10.
|HYUNDAI
|1 411
|18,4%
|3,4%
|Teljes piac
|41 868
|7,6%