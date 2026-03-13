Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!

A 2026-os AMTS forgatagában, a H pavilon kellős közepén leplezte le a Geely (ejtsd: Dzsíli) a hazai piacra lépésének részleteit, köztük az első forgalmazott autók árát is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Kínában piacvezető szerepbe lépett cégcsoport már régóta jelen van Európában, a Lynk&Co prémiummárkájuk mellett többek között a Volvo is a Geely Auto Group része. Most azonban maga a Geely, mint márka is megérkezett, és első körben az E5 elektromos crossovert, illetve a Starray EM-i konnektoros hibridet dobják piacra. A két modellt korábban már részletesen körüljártuk, sőt, vezettük is, amelyről egy korábbi cikkünkben számoltunk be, ezt az írást ide kattintva érheted el.

Ha a limitált darabszámos, bevezető kedvezményt nem számoljuk, akkor a konnektoros hibrid, 4,74 méter hosszú Starray EM-i a 18,4 kilowattórás akkuval és az alacsonyabb, Pro felszereltségi szinttel 12,99 millió forintról startol, a magasabb, Max felszereltségi szinttel pedig 14,69 millió forintba kerül. A Max csomaghoz elérhető egy nagyobb, 29,8 kilowattórás akkucsomag is, ezzel 15,39 millió forintra emelkedik az ár.

Az utastér alapáron két színárnyalatban kérhető, a feláras külső színek 290 ezer forintba kerülnek. A hajtáslánc minden esetben 1,5 literes, 98 lóerős szívómotorra épül, amelyet egy 215 lóerős és 262 newtonméterre képes villanymotor egészít ki. Az árak mellett fontos tényező lehet a garancia, ami mindkét modell esetében 8 év vagy 200 ezer kilométer, illetve 3 éven keresztül az asszisztencia szolgáltatás is ingyenes a Geely újdonságaihoz.

A 4,62 méter hosszú, tisztán elektromos Geely E5 két felszereltségi szinttel, illetve két akkucsomaggal, tehát összesen négy változatban érkezik Magyarországra. A 18 colos kerekeken érkező Pro csomag a 60,22 kilowattórás, WLTP szerint 430 kilométeres hatótávra képes akkucsomaggal 14,99 millió forintba kerül, míg a 68,39 kilowattórás, 475 kilométert ígérő áramforrással 15,39 milliót kérnek érte Pro+ néven.

A magasabb, Max felszereltséggel a 19 colos kerekeken a kisebb akku már csak 425 kilométert tud, az autó ára így 16,19 millió forint, a Max+ csomaggal a hatótáv 470 kilométerre emelhető 16,59 millió forintért. Az E5 esetében az árlistában nem tüntettek fel extra díjat a fényezésekért, olyan szín viszont akad, ami csak a nagyobb akkus változatokkal érhető el. A villanymotor minden esetben 215 lóerőt és 320 newtonmétert tud.

Ezek tehát a teljes listaárak, a Geely viszont egy nagyon különleges stratégiával állt elő a bevezető kedvezményt illetően. Az első 500 vásárló egymillió forint árengedményt kap a Starray EM-i esetében, így már akár 11,99 millióért is hazavihető a konnektoros hibrid újdonság. Az első 100 vásárlónak pedig az árkedvezmény mellé a Starray EM-i esetében az első, az E5 esetében pedig az első három kötelező szerviz ingyenes, illetve jár még egy 50 ezer forintos töltőkártya, ajándék autószőnyeg garnitúra, hordozható töltőkábel, valamint kedvezményes finanszírozási lehetőség is 0%-os THM mellett. Sőt, az első 100 vásárló még egy sorsoláson is részt vesz, amelyen egyhetes, két személyre szóló utat lehet nyerni Kínába: az utazás a kulturális látnivalók és a gasztronómiai élmények mellett magába foglalja a Pekingi Autószalon és a Geely központjának meglátogatását is.