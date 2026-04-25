Ausztriában is egy magyar vállalat forgalmazza a Geely modelljeit

Tovább erősít az AutoWallis Csoport Ausztriában és a kínai márkák terén, miután megállapodott a Geely Grouppal, a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával a Geely márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről. A kapcsolat nem újkeletű, hiszen a Budapesti Értéktőzsde autós vállalata 2024-ben megszerezte a gyártó Farizon márkájú elektromos kishaszonjárműveinek kizárólagos forgalmazási jogát nyolc közép-kelet-európai országban, közöttük Ausztriában is. A mostani lépéssel az AutoWallis tovább bővíti portfólióját a kínai márkák terén, és a gyártóval is kiterjeszti meglévő együttműködését. Emellett fokozza jelenlétét Ausztriában, ahol négyre bővíti a képviselt márkák számát. A most kötött megállapodás alapján az AutoWallis első lépésben várhatóan 2026 második félévében kezdi forgalmazni Ausztriában a Geely népszerű, teljesen elektromos E2 és EX5 meghajtású modelljeit, illetve Starray EM-i elnevezésű plug-in hibrid modelljét.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója a megállapodás kapcsán elmondta, hogy az üzleti mellett stratégiai jelentősége is van a Geely-vel kötött megállapodásnak. Az AutoWallis amellett, hogy ezzel a lépéssel tovább diverzifikálja az általa képviselt kínai márkák számát, fokozza jelenlétét Ausztriában is, ahova 2023-ban lépett be, így a Geelyvel együtt már négy márkát képvisel. Az üzletfejlesztés rámutat, hogy a legnagyobb kínai gyártók is egyre több országban és márka esetében tekintenek az AutoWallisra fontos és megbízható partnerként. Ebben komoly szerepe van annak is, hogy a magyar Csoport ma már a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Bihari Pál, az AutoWallis Nagykereskedelmi üzletágának igazgatója kiemelte, hogy Ausztria a közép-kelet-európai régió második legnagyobb járműértékesítési piaca, amely stabilan növekszik, és ahol az elektromos autók népszerűsége jelentősen erősödik. Az Ausztriában értékesített autók többsége ma már rendelkezik valamilyen elektromos hajtással, így az AutoWallis várakozásai szerint a Geely modelljei kiemelt érdeklődésre számíthatnak az osztrák vásárlók körében.