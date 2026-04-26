Elképesztően ritka modelleket nézhetsz most a Škoda múzeumban!

Az 1913-as gyárépületben berendezett Škoda Múzeum megnyitotta „Concepts Unmasked” névre keresztelt új részlegét, ahol a legritkább prototípusok és tanulmányautók várják a látogatókat. A Škoda ezzel lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy bepillantsanak a márka történelmi kulisszái mögé, és gyűjteményének egy újabb szeletét tárja a nagyközönség elé. Harmincegy koncepció és prototípus költözött be a frissen megnyitott kiállítótérbe. Ezek a különleges modellek mind egy célt szolgálnak: formába öntik a cseh autógyártó jövőbeli arculatát és műszaki megoldásait. Az újonnan megnyílt csarnok „garázshangulatával” szerves folytatása a már jól ismert „Sleeping Beauties” gyűjteménynek. A gyűjtemény különálló egységként is megtekinthető: a tárlat előzetes foglalás alapján, vezetett csoportok keretében látogatható.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Összesen 31 tanulmány- és koncepcióautó található a most megnyitott tárlatban. Természetesen a Csehországban, Mladá Boleslavban található múzeum eddig is meglévő kiállításai emellett is látogathatóak.