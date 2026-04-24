Ritka képsorok Svédországból! Így készülnek az új Volvók a gyártósoron!

Januárban mutatkozott be a Volvo legújabb villanyautója, az EX60, amely kapcsán eddig számos pozitív hír került nyilvánosságra. Március elején jelentette be a márka, a vártnál nagyobb az érdeklődés a típus iránt, ezért az előre tervezettnél nagyobb gyártási kapacitással indítják meg a termelést. Az előzetes érdeklődés egyébként hazánkban is tapasztalható volt, március végéig 70 darabot vásároltak itthon úgy, hogy az autót jó eséllyel még csak fotókon láthatták.

Valószínűleg már nem kell sokat várnia az első megrendelőknek, hogy kézhez kapják az EX60-at, hiszen a héten megkezdődött a típus sorozatgyártása a svédországi Göteborgban. Ezzel a Volvo SUV-ja lett az első elektromos meghajtású modell, amelyet Svédországban terveztek, itt fejlesztettek, valamint itt is gyártanak. Utóbbi folyamatról a márka néhány fotót is közzétett, amit az alábbiakban meg is mutatunk.