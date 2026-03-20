Közel 20 forinttal emelkedik az egyik üzemanyag beszerzési ára!

Péntek délelőtt már átlagosan 727 forintot kell fizetni egy liter gázolajért azoknak, akik nem magyar rendszámos autóba tankolnak. Ez 112 forintos különbséget jelent a védett árral szemben, amely továbbra is 615 forint. A 95-ös benzin esetében egyelőre nincs ekkora differencia: ez esetben a hatóságilag rögzítették ár 595 forint, míg a piaci 670 forint a Holtankoljak.hu friss összesítése szerint, vagyis 75 forinttal kerül többe a külföldi felségjelzéssel futó gépjárművek megtankolása.

A fent vázolt állapot azonban jó eséllyel szombaton már elévül, hiszen a Holtankoljak.hu frissen közzétett bejegyzése szerint a 95-ös benzin bruttó 9, a gázolaj pedig bruttó 19 forinttal kerül majd többe a kutaknak. Amennyiben a töltőállomások ezt a változást érvényesítik a piaci árban, úgy előbbi esetben 84 forintra módosulhat a különbség, a gázolajnál viszont ennél is komolyabb, 131 forintos különbözet jelentkezhet.