Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!

Rengeteg ma az újdonság a Renault háza táján: a Dacia Striker mellett lehullott a lepel az apró, mégis robusztus Renault Bridger koncepcióról is, amely egy Suzuki Jimny rivális lesz a fejlődő piacokon, benzin-, hibrid- és elektromos hajtásláncokkal. A 4 méternél rövidebb Bridger szögletes, terepjárós kialakítású, a hátsó ajtóra szerelt pótkerékkel és 20 centis hasmagassággal. Kis mérete ellenére a Bridger belül tágas: 400 literes csomagtartót és 20 centis hátsó lábteret ígér a Renault, ami a 4,1 méter hosszú Renault 4 villanyautó 16,4 centijéhez képest komoly előrelépés.

Az új modellt Indiában tervezik és fejlesztik, és valószínűleg a Renault csennai gyárában fogják gyártani, a nemrég bemutatott Renault Dusterrel együtt. A két crossover egy széleskörű, 2,5 milliárd eurós stratégia részét képezi, amelynek célja a Renault jelenlétének növelése az európai főpiacon kívül. A Bridger sorozatgyártása 2027-ben kezdődik, először Indiában kerül forgalomba, majd más nemzetközi piacokra, például Afrikába és a Közel-Keletre exportálják. Az európai bevezetés esélye csekély, tekintettel a homologizációs követelmények és a vásárlói igények közötti jelentős különbségekre.

Egyes Indiai források szerint a belépő modell egy új, 1,2 literes benzinmotorral kerül forgalomba, de lesz belőle elektromos változat is 35 kilowattórás és 55 kilowattórás akkucsomagokkal. A harmadik hajtáslánc egy hibrid, ami várhatóan ugyanaz a 158 lóerős rendszer lesz, mint amit a Renault Dusterben is kérhetnek az indiai vásárlók.

Sylvia dos Santos, a Renault névadásaiért felelős szakembere elmondta, hogy a Bridger nevet a sorozatgyártott modell is megtartja majd. Hozzátette: „A Renault Bridgerrel újabb angol szavakon alapuló névvel bővül a kínálat. A név ugyanazon megközelítés része, mint a Renault Duster esetében. Erőteljes, robusztus és sokoldalú név, amely új fejezetet nyit a nemzetközi offenzívánkban.”