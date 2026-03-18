Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja

Elődjéhez hasonlóan a DS N°7 a prémium piac középpontjába, a kompakt SUV-szegmensbe pozícionálja magát. Az STLA Medium platformra épülő újdonság 1,9 méteres szélessége és 1,63 méteres magassága változatlan, míg a hossza 7 centiméterrel, 4,66 méterre nőtt, ebből 5 centit a 2,79 méterre nyújtott tengelytáv kapott meg. A csomagtartó a hajtáslánctól és a hifitől függően 500 és 560 liter között mozog. A dizájn még vadabb, mint korábban, már világító hűtőráccsal és emblémával is büszkélkedhet a francia prémium SUV. Az utastérben is folytatódik a francia extravagancia: minőségi anyagokba burkolva egy 10 colos digitális műszeregység és egy 16 colos központi érintőképernyő uralja a teret a márka X alakban elrendezett, négyküllős kormánykerekével.

Az E-Tense FWD Long Range változat a 97,2 kilowattórás akkucsomaggal WLTP szerint akár 740 kilométerre is képes, de a gyártó 120 km/órás átlagsebességgel is meg meri ígérni a 450 kilométert. Az azonos kapacitású akkumulátorral és összkerékhajtással szerelt AWD Long Range verzió WLTP szerint 679 kilométeres hatótávot kínál, de létezik egy kisebb akkus, elsőkerekes változat is 73,7 kilowattórás akkumulátorral és 543 kilométeres WLTP hatótávval. Villámtöltés terén a nagy akkuval 27 perc alatt, a kis akkuval 31 perc alatt ér 20-ról 80 %-ra. A hibrid változat a cégcsoporttól megszokott, 1,2 literes, háromhengeres erőforrással dolgozik.