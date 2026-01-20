Ez volt 2025 legkelendőbb személyautója Európában!

Típus Eladott példányszám 2025-ben (db) változás 2024-hez képest (%) 1. Dacia Sandero 243 676 -9,8 2. Renault Clio 229 778 +5,8 3. Volkswagen T-Roc 211 241 +3,8 4. Volkswagen Tiguan 197 000 +0,8 5. Volkswagen Golf 195 455 -9,8 6. Toyota Yaris Cross 190 565 -2,1 7. Peugeot 208 185 096 -7,3 8. Peugeot 2008 171 438 +5,9 9. Dacia Duster 168 182 -4,3 10. Toyota Yaris 165 833 -8,4

2025 utolsó hónapjában a Tesla nagyot ment az európai újautó-piacon, hiszen a Model Y SUV-ból közel 24 ezer fogyott, ezzel a típus megszerezte a múlt esztendő utolsó havi győzelmét - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A dobogón két "törzsvendég" követi, a Renault Clio és a Dacia Sandero. Utóbbinak az egyik leggyengébb hónapja volt a december, vélhetően sokan kivárnak a ráncfelvarrott verzióra.Ezzel együtt is a román-francia márka ferdehátúja simán nyerte az évet, legalábbis 98 százalékos feldolgozottságnál nehéz elképzelni, hogy bárki is beelőzze. A Sanderóból összesen 243 676 fogyott Európában, míg a második Renault Clióból 229 778. A dobogóra a VW T-Roc fért még oda 211 241 példánnyal, más típus pedig nem is tudott a 200 ezres álomhatár fölé menni, bár még a negyedik VW Tiguan, az ötödik VW Golf, vagy akár a hatodik Toyota Yaris Cross is "hajrázhat" egy nagyot, hiszen a statisztikából Bulgária, Ciprus, illetve Portugália adatai hiányoznak még.A top 10-ben az eddig említetteken kívül még feltűnik a Peugeot 208 és 2008, a Dacia Duster, valamint a Toyota Yaris. Említést érdemel még az Opel Corsa is, amely kevesebb mint 1000 példánnyal maradt le a Toyota kisautójától, így ez a verseny még nincs lefutva.