Ez lehet a villanyautózás következő forradalma!

A héten hivatalosan is bemutatkozott Európában a Denza Z9GT, a BYD prémiummárkájának szedánja. Nagyteljesítményű villanyos szedánból már jelenleg is jó pár alternatíva érhető el a kontinens piacán - elég csak a német gyártók modellpalettáját végigböngészni - azonban egyik sem ígér olyan töltési sebességet, mint a Denza újdonsága.

A BYD úgynevezett Flash töltőin ugyanis mindössze 5 perc kell a Z9GT-nek, hogy a 122 kilowattórás akkumulátora 10-ről 70 százalékra ugorjon, de a 97 százalékhoz sem kell több 9 percnél. Joggal merül fel a kérdés: mennyi időt vesz igénybe ugyanez a művelet hideg időjárási körülmények között? Diego Pareschi, a BYD villanyautó-töltésért felelős igazgatója szerint csupán 3 percet kell hozzáadni a fenti értékekhez, ha az autót -30 Celsius-fokban dugják a töltőre.

Bár jelenleg Európában még egyetlen egy Flash töltő sincs, a BYD tervei szerint a következő 12 hónapban legalább 3000 ilyen fog létesülni a kontinensen, Pareschi pedig azt is elárulta, hogy egy része a Denza kereskedéseknél lesz, míg a többi különböző külső szolgáltatókkal együttműködésben épül - az arányokról nem közölt részleteket. Azonban azt leszögezte, bármilyen villanyautóval kompatibilis lesz a Flash töltő (vélhetően itt az DC aljzatokkal rendelkezőkre gondolt), viszont értelemszerűen csak azok tudják majd az 1500 kilowattot kihasználni, amelyek ezek fel vannak rá készítve. Hozzátette, a BYD autói is természetesen alkalmasak lesznek a gyorstöltésre, még a konnektoros hibridek is. Kínában egyébként már egy lépéssel előrébb jár a BYD, hiszen az április eleji bejelentésük szerint már több mint 5000 Flash töltőt telepítettek a márka hazájában.