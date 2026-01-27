Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!

Íme az új Renault Duster, ami itthon is biztosan nagy siker lenne

Németh Kornél 0 , , , , , ,

Maga a Renault Duster már nem újdonság, ám a legújabb generációja egyenesen prémium színvonalon tálalja a népszerű crossovert.

Indiában mutatkozott be a Renault Duster legújabb generációja, Európa pedig legfeljebb irigykedő szemekkel nézheti a tetőablakos, prémium utastérrel és látványos első lámpatestekkel érkező változatot. A Dacia melós SUV-jának minden részletén érződik a spórolás, most pedig végre megtudhatjuk azt is, hogy milyen lenne, ha a franciák tényleg elengednék a fantáziájukat. Az indiai Duster is a Renault CMF-B platformjára épül, akárcsak a Dacia változat, illetve a Törökországban készült, Renault emblémás társa. Három hajtáslánc-opcióval érhető el, mindegyik elsőkerék-hajtással. Az alapmotor 1,0 literes, turbófeltöltős, 99 lóerős háromhengeres, hatfokozatú manuális sebességváltóval párosítva. A következő lépcső az 1,3 literes, turbófeltöltős, 158 lóerős négyhengeres, hatfokozatú duplakuplungos automatával. A kínálat csúcsán pedig egy öntöltő hibrid rendszert kap, amely egy 1,8 literes benzinmotorral és két villanymotorral összesen 158 lóerőt ad le. Az utastérben a műbőr betétek és a kényelmesebb üléskárpitozás kombinációja prémiumabb hangulatot kölcsönöz a belső térnek, amelyhez a hangulatvilágítás, az újratervezett szellőzőnyílások, illetve a letisztultabb középkonzol-elrendezés is hozzájárul. A felszereltség tekintetében a panoráma napfénytető, az Arkamys audiorendszer, az elektromosan állítható, szellőztethető ülések és az elektromos csomagtérajtó is újdonság a hazai változathoz képest, de a lényegesen okosabb vezetéstámogatók jelenléte is fontos különbség.

You May Also Like

Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen

Németh Kornél 0

Valami nagyon félremehetett: tovább csúsztathatják az új Alfa Romeók bemutatóját!

Gorzás Gergő 0

Beárazták itthon a Hyundai csúcsszedánját! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?