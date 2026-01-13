Megérkezett a tiltott gyümölcs: íme a kínai alapokra épülő Renault prémium SUV!

A Dél-Koreában bemutatott Filante a francia márka legnagyobb és legmagasabbra pozícionált járműveként érkezik, amely a formabontó dizájnt a kínai Geelytől kölcsönzött technológiával ötvözi. Nevét a Renault 101 éves világrekorder versenyautójáról kapta, míg a stilizált csillag a márka 1930-as évekbeli luxusautóin használt emblémáira utal vissza. A Filante célja a Renault Európán kívüli hírnevének megreformálása, a márka prémium szegmensbe emelése a világ különböző tájain.A külső formaterv merész orr-részből, modern LED-világításból, letisztult, aerodinamikus profilból és erősen kontúrozott hátulsó részből áll össze, természetesen a világító embléma sem maradt le. A 4915 mm hosszú és 2820 mm-es tengelytávú Filante nagyobb, mint bármelyik jelenleg forgalmazott Renault: többek között az Austral, az Espace és a Rafale, valamint a Dél-Koreában kínált Grand Koleos is kisebb nála. Valójában a Filante méretben inkább az E-szegmens prémium SUV kínálatával versenyez, mint például a Volvo XC90, a Genesis GV80, a Lexus RX, az Audi Q7, a BMW X5 és a Mercedes GLE.A műszerfalat három, egyenként 12,3 colos kijelző uralja „OpenR Panorámaképernyő” néven. A sofőr előtt még egy 25,6 colos, kiterjesztett valóság funkciós head-up kijelző is működik, így hiába közös a Google Android alapú szoftvere, összhatás terén alig marad köze az európai Renault utasterekhez. A felszereltségi szinttől függően a funkciók között szerepelhet Arkamys vagy Bose audiorendszer, panoráma napfénytető és háromzónás klímaberendezés. A széles és hosszú karosszéria az utastérben is látványos: a második sorban is bőséges a helykínálat, illetve a csomagtartó is óriási, 654 literes.A Grand Koleoshoz hasonlóan a Filante is a Geely által fejlesztett CMA platformra épül. Ugyanez a padlólemez található a Volvo XC40, a Polestar 2, valamint számos Geely és Lynk & Co. modell lemezei alatt. A Renault E-Tech 250 hibrid rendszere egy turbófeltöltős 1,5 literes benzinmotort két villanymotorral, egy háromfokozatú DHT Pro automata sebességváltóval és egy 1,64 kilowattórás akkumulátorral kombinál. A teljes rendszerteljesítmény 247 lóerő és 565 Nm nyomaték. A valamelyest puritánabb, ám szintén hatalmas Grand Koleos modellel ellentétben a Filante nem kapott kizárólag belső égésű motorral szerelt alapváltozatot.A gyártás a Renault busani üzemében kezdődik Dél-Koreában, a piaci bevezetés pedig 2026 márciusára várható. Az árakat és egyéb technikai részleteket azonban csak később hozzák nyilvánosságra a franciák. Érthető egyébként, hogy Koreában szabadítják rá elsőként a piacra az új zászlóshajót, hiszen a D és E szegmens a dél-koreai járműeladások több mint felét (51,6 százalékát) teszik ki. Az export 2027 elején kezdődik: Kolumbia, Chile, Uruguay és a Perzsa-öböl környékén található államok szinte biztosan kapnak az újdonságból. Európa azonban már biztosan lekerült a listáról: a Renault megerősítette, hogy a mi régiónk zászlóshajója továbbra is a Rafale kupé-SUV marad.