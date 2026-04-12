Elbaltázott autólopás, egy sorompó is elég de egy oszlop még jobb!

Egészen szürreális jelenetek zajlottak New York Manhattan városrészében, ahol egy luxusautókra szakosodott tolvajcsapat próbált meg több nagy értékű modellt eltulajdonítani egy parkolóházból. Az akció gyorsan káoszba fordult és végül egy egyszerű parkolókapu vetett véget a menekülésnek. Az eset vasárnap kora reggel történt a West 43. utcában, egy 4-5 fős csoport surrant be a parkolóházba. A kiszemelt modellek egy McLaren Artura, egy Mercedes-AMG G63, egy Range Rover Sport és egy Volvo XC60 voltak. A járművekhez való hozzáférést megkönnyítette, hogy több autó kulcsát az utastérben hagyták.

A tolvajok gyorsan akcióba léptek és több autót is beindítottak. A menekülés azonban nem alakult a tervek szerint. A parkolóház egyik alkalmazottja időben reagált és leengedte a sorompót és a garázskapu fémszerkezetét. Egyetlen jármű, a McLaren jutott ki a kapun, ám a sofőr hamar elvesztette az uralmát a nagy teljesítményű sportautó felett. Az autó egy sarokkal arrébb oszlopnak csapódott és jelentős károkat szenvedett.

A sorompó a Range Rover motorháztetejére záródott rá, komoly sérüléseket okozva. A Mercedes és a Volvo szintén megrongálódott. A tolvajok végül saját autójukkal, egy szürke BMW-vel hagyták el a helyszínt. A rendőrség vizsgálatot indított, az egérutat nyerő elkövetők elfogása folyamatban van. Az eset jól mutatja, hogy a többszáz lóerős sportautók kezelése komoly tapasztalatot igényel és egy egyszerű biztonsági megoldás is képes megakasztani egy nagy értékű lopási kísérletet.