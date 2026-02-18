4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

1. Dacia Duster

2. Nissan Qashqai

3. Renault Kadjar

4. Mazda CX-5

5. Kia Sportage

6. Hyundai Tucson

7. Suzuki SX4 S-Cross

8. Peugeot 3008

9. Ford Kuga

10. Volkswagen Tiguan

Hogyha beüt a crossover mánia, akkor a legtöbb esetben nincs visszaút: vagy SUV, vagy semmi. Szerencsére már a 10 éves használt autók piacán is bőséges a kínálat a középkategóriás crossoverek, vagyis a C-SUV modellek között. Ebből a kínálatból hoztam most 10 autót, amelyeknek a használtpiaci ársávján túl a kategórián belüli előnyeiről és különlegességeiről is szó lesz, hogy könnyebb legyen a választás.A Dustert mindenképp szeretném már az elején lerendezni: méretei terén inkább a C-SUV szegmensbe húz, de a padlólemez az eggyel kisebb kategóriából érkezik, ami az első generáció esetében még érezhető is, például a hátsó lábtéren. Ennek ellenére a valós felhasználási szempontok, illetve a Duster vásárlóközönsége alapján sokkal inkább itt a helye, mint a B-SUV modellek között. Komoly előnyeit is részben a kisebb platformnak köszönheti: a könnyebb karosszéria, ezáltal az átlagosnál jobb terepképességek, valamint a kedvező újkori ár fontos szempontok voltak a vásárlóknak. Az utastér tagadhatatlanul puritán, főleg a kategória drágább képviselőihez hasonlítva: kemény, fröccsöntött műanyagok dominálnak, a legtöbb részleten pedig tényleg látszik a spórolás. Éppen ezért elsősorban azoknak a vásárlóknak ajánlom, akik munkára szeretnék befogni, vagy ki szeretnék használni a terepképességeit, utóbbi esetben az összkerékhajtás is ajánlott.Motorkínálat terén az 1,6 literes, szívó benzinmotorral, az 1,5 literes dCi dízellel, illetve az 1,2 literes, turbós benzinmotorral is találtunk 2016-ban gyártott, jelenleg eladó példányokat. A Duster esetében azonban nem az erőforrás, sokkal inkább az állapot és a futásteljesítmény határozza meg az árat a kínálatban, mivel mindegyik motor megbízható választásnak bizonyult az évek során. A legolcsóbb példány jelenleg egy közel 350 ezer kilométert futott dízel 1,6 millióért, a kínálat dereka 3 millió forint környékén mozog, a legdrágább eladó Dusterekért pedig akár 4-4,5 millió forintot is elkérhetnek. Fontos, hogy ezt a modellt újonnan klíma nélkül is lehetett kapni, ráadásul a klíma nélküli példányok nincsenek automatikusan a kínálat legalján árak tekintetében, így amennyiben szükséged van a légkondira, akkor mindenképpen győződj meg róla még vásárlás előtt, hogy bepipálták-e annak idején a megrendelőlapon a feláras opciót.A kategória egyik úttörője a Nissan furcsa nevű, ám annál népszerűbb crossovere. A Qashqai nagy előnye éppen az úttörő mivoltában rejlett, amíg rengeteg konkurens még az első generáció gyerekbetegségeit igyekezte levetkőzni, addig a Qashqaiból ez már bőven a második, J11 generáció. A padlólemez ráadásul nem a kisebb kategóriából jött, hanem egy méretosztállyal magasabbról, a családi X-Trail modellel osztozik az alapjain. Mindez tágasabb karosszériát és a nagyobb SUV modellekre jellemző kezelhetőséget eredményez, ránézésre is egy nagy, robusztus autónak hat a második generációs Qashqai. Fontos továbbá megjegyezni, hogy 2017 elején érkezett a modellfrissítés, amellyel a Nissan jelenlegi arculatát vette fel a típus, így amennyiben egy jóval frissebb küllemre vágysz, úgy elég mindösszesen egy évvel fiatalabbat nézned.Én azonban kimondottan a 2016-ban gyártott példányokra kerestem, ahol benzinfronton az 1,2 literes Renault-Nissan turbómotor, dízelfronton pedig az 1,5 és 1,6 literes, szintén a Renault mérnökeitől származó dCi erőforrások jelentik a választékot. Az árazási szempontok terén a futásteljesítmény kissé háttérbe szorult a Dusterhez képest, mivel nem jellemző a kiemelkedően magas óraállás. Nincsenek továbbá jelen a korábban terepen, fizikai munkához használt példányok sem, hiszen a Qashqai elsősorban a városi és elővárosi közönséget szólította meg annak idején. Így a legfontosabb szempont az állapot mellett a felszereltség: a jobban extrázott, vagányabb kinézetű példányok a drágábbak, még akár a valamelyest magasabb óraállás ellenére is. Így 3,5 millió forintért hirdetik a legolcsóbb, 2016-ban gyártott Qashqai példányokat, ám a kínálat jelentős része 4,5 millió és 5 millió forint között mozog, míg a legdrágább eladó darabokért jelenleg akár 5,5 millió forintot is elkérnek.Hogyha a Qashqai technikája szimpatikus, de sokallod az árát, akkor jó hírem van! A Renault Kadjar műszakilag szinte teljesen azonos a Nissan népszerű crossoverével, de lényegesen alacsonyabb áron kapsz belőle szép állapotút. Ugyanaz a padlólemez, így a nagyobb autókra jellemző, robusztus érzet és a jellegzetes SUV vezetési élmény is megvan, illetve helykínálat szempontjából is a nagyobb modellek közé sorolható a kategóriában, csak francia rajta az embléma.Elméletben erőforrások terén is azonos volt a választék újonnan, bár a jelenlegi kínálatban csak az 1,2 literes TCe benzinessel és az 1,5 literes dCi dízellel szerelt változatokat találtam, míg a Nissan esetében inkább az 1,6 literes dCi a jellemzőbb. Árak terén első ránézésre ugyanonnan, nagyjából 3,5 millió forinttól indul a kínálat, de Renault emblémával általánosságban elmondható, hogy ugyanannyiért jobb állapotú, kevesebbet futott és jobban felszerelt autókat kínálnak. Éppen ezért a plafon is jóval alacsonyabbra került, 4,4 millióért már újszerű esztétikával, 120 ezer kilométer alatti futásteljesítménnyel is kaphatsz Kadjart.Bár egy japán gyártó terméke, amit Európában is forgalmaztak, a CX-5 mégis egy csipetnyi Amerika. Ezt a modellt ugyanis főként az USA piacára szabták, csak épp Európában, illetve a világ más tájain is forgalmazta a Mazda. Éppen ezért benzinfronton sincs diszkontmotor, a legkisebb erőforrás is 2,0 literes, míg a feláras opció egy 2,5 literes, ám továbbra is négyhengeres erőforrás. Magyarországon azonban ezekből viszonylag keveset találni, főként a 2,2 literes dízelek dominálják a piacot. Méretek tekintetében tágas, jól használható az utastér, ám anyaghasználat és összeszerelési minőség terén érződik az amerikai célközönség. Összességében egy korrekt, kényelmes autó, nem véletlenül sikerült kevesebb, mint 15 év alatt átlépnie az ötmilliós legyártott darabszámot világszerte.Árak terén érdekesen rendezkedett be a 3,7 millió és 7 millió forint között terpeszkedő kínálat: az állapotnál, az extralistánál és a futásteljesítménynél is akad egy fontosabb választóvonal. A kínálat alsó háromnegyede a 2,2 literes dízelmotorral szerelt példányok hadserege, amelyek 5,1 milliónál zárnak, majd 5,9 és 7 millió forint között néhány benzines példány koronázza meg a találati listákat. Mindez nem véletlen, a 2,0 literes és a 2,5 literes benzinessel is nagyon jó a CX-5, míg a dízellel inkább csak átlagos. Sőt, mivel a 2,2 literes erőforrás az első Skyactiv-D motor, az új technológia gyerekbetegségei is rontják a hírét az elpusztíthatatlannak bélyegzett benzinesekhez képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 2,5 literes benzinfalót nem csak megvenni kell tudni, hanem tankolni is: bár tagadhatatlanul lehetséges vele tojáshéjon járva korrekt fogyasztást elérni, úgy viszont konkrétan feleslegessé válik a nagyobb erőforrás.A Sportage 2016 legelején generációváltáson esett át, a 2010 óta forgalmazott, hagyományosabb formájú crossover helyét egy vadabb, különleges dizájnnal hódító utód vette át. Bár akad néhány eladó példány a korábbi generációból, én most az újabb, 2016 és 2021 között forgalmazott Sportage példányokra kerestem, hiszen ez adja a kínálat jelentős többségét. A Kia ezt megelőzően a megbízhatóságával és a 7 éves garanciájával, az európai piacra hangolt modellekkel, illetve a kedvező áraival ért el valódi áttörést, a Sportage negyedik generációja azonban a cégcsoport egyéniségének kiépítésében fontos alapkő. Amíg korábban szinte kizárólag alkalmazkodtak a globális piacokhoz, a közvetlen elődök sikerén felbuzdulva elkezdtek merészebb formákkal és egyedi megoldásokkal "beleállni" a koreai stílusba, ami szintén bejött a Kiának. Méretek és kényelmi szint terén továbbra is az európai gyártók mércéje volt a cél, amit természetesen meg is tudott ugrani a Sportage.10 évvel később sem éri hátrány a látvány miatt a Sportage negyedik generációját: bár ízlésről nincs értelme vitatkozni, de szerintem kimondottan jól öregedett a formaterv. Az árak terén ismét nem az erőforrásokon múlik a végösszeg: az 1,6 literes, szívó benzinmotoroktól elkezdve az 1,7 literes és 2,0 literes dízelekig teljesen vegyes a kínálat: az állapot, az extralista, illetve a futásteljesítmény nagyjából egyenlő mértékben befolyásolják a vételárat. Mindez a kínált motorok általánosan jó megbízhatóságának köszönhető, itt is inkább a tervezett felhasználás fényében érdemes választani, nincs igazán kerülendő opció. Árak terén sem vészes a szórás: 4,5 millió forint környékén indul a kínálat, a jelentős többséget 5 millió és 5,5 millió forint közé árazták, míg a legszebb és legmagasabban extrázott példányokért akár a 6 millió forintot is elkérhetik.Hogyha szimpatikus az európai színvonallal kevert megbízható, koreai technika, de nem tetszik a Sportage merész formája, arra is akad megoldás. A Sportage testvérmodellje, a Hyundai Tucson ugyanis már egy évvel korábban meglépte a generációváltást, műszakilag pedig szinte teljesen azonos az előző bekezdésekben taglalt modellel. A külső azonban jóval visszafogottabb és hagyományosabb, nem szaladt el annyira a fantáziájuk a rajzolóknak. Mindez szinte biztosan tudatos döntés volt a cégcsoporton belül, hiszen így azoknak a vásárlóknak is tudtak alternatívát kínálni, akiket eltántorított volna a merész formanyelv.Nem meglepő módon a motorkínálat, illetve a tendenciák is közel azonosak, annyi különbséggel, hogy itt az 1,6 literes szívó benzinmotor mellett annak turbós változata is népszerű. Árak terén azonban akad látványosabb eltérés is: a kínálat itt is 4,5 millió forint környékéről startol, a legtöbb eladó példány azonban az 5,5 és 6,5 millió forint közötti ársávba esik, a legdrágább eladó Tucsonok pedig akár a hétmilliós határt is átléphetik.Nem lehet kihagyni egy ilyen listáról a Suzukit, még akkor sem, ha csak a határokat feszegetve lehet bepréselni a vonatkozó típust a vizsgált kategóriába. Az SX4 S-Cross ugyanis - a Dusterhez, illetve a műszakilag szinte azonos Suzuki Vitarához hasonlóan - egy kategóriával kisebb padlólemezre épül, ráadásul még a crossover mivolta is megkérdőjelezhető. Az SX4 ugyanis egy egyterűs vonásokkal megspékelt, magasabb utasterű kompaktnak indult, ami ezzel a generációval kezdett el crosoverré válni, a 2016 végén érkezett ráncfelvarrás pedig mindezt tovább erősítette.Ez a vezetési élményen is érződik, a hosszú tengelytáv és a viszonylag kicsi kerekek, illetve a nem túl magas futómű egy kimondottan hagyományos kezelhetőséget ad a frissítés előtti modellnek. Az anyagminőség és a helykínálat is lényegesen jobb, mint mondjuk egy Dusterben, ám a drágább konkurensektől érezhetően elmarad. Mivel az SX4 S-Cross esetében a 2016-ban gyártott kínálat túlnyomó többsége még a ráncfelvarrás előtti modell, alig egy-két frissített példányt találtam, ezért elsősorban az eredeti változatról lesz szó árak terén is. Itt a Suzuki 1,6 literes, turbófeltöltő nélküli benzinese, illetve a Fiat 1,6 literes Multijet dízele jelenti a választékot, az olasz dízel azonban látványosan kevesebbet ér a japánban tervezett benzinesnél.A kínálat felső szegmensében megjelenő, frissített változatok azonban teljesen új benzinmotorokat is hoztak, az 1,0 literes, illetve 1,4 literes Boosterjet turbósok képében: mindkettő nyomatékos, takarékos és a maga kategóriájában megbízhatónak számít. Az SX4 S-Cross legfontosabb előnye azonban az ára. A frissítés előtti kínálat egy hajszállal 3 millió forint felett indul a dízelekkel, majd nagyjából egységes lépésekkel halad egészen 5 millió forintig. A frissítés azonban nagyon komoly lépcső: bár jelenleg csak átlagos állapotú turbósokat hirdetnek ebben az évjáratban, ezek a legszebb frissítés előtti példányokkal versenyeznek árak terén. Mindez akkor válik igazán látványossá, ha ránézünk a 2017-es választékra, ahol nagyjából egymillió forintos a drágulás: 4 és 6 millió közötti szórásban kell keresni a találatokat.Akárcsak az SX4 esetében, a Peugeot 3008 sem SUV-ként kezdte az életét, az első generáció még jóval inkább az egyterű modellek hullámát lovagolta meg, crossoveres jellemvonásokkal. A 2016 végétől gyártott második generációt már látványosan próbálták terepjárónak álcázni a franciák, ám a lemezek alatt ez is - akárcsak az 5008 néven forgalmazott, hosszított, hétüléses változata - egyterű maradt. Fontos azonban leszögezni, hogy jelenleg mindösszesen egyetlen eladó, 2016-os példányt találtam a második generációból, így a továbbiakban a régebbi modellre szűkítem a keresést. A 3008 tehát azoknak a vásárlóknak való, akik elsősorban családi autót keresnek, és hajlandók a divatos SUV forma egyes részleteiből engedni a praktikum oltárán.Erőforrások terén a népszerű választás az 1,6 literes HDi dízel, ezzel a szívvel 2,8 millió és 4,5 millió forint között mozog a kínálat. Elvétve találni még néhány 2,0 literes dízelt is, ezek nagyjából 10 százalékkal kerülnek többe egy hasonló állapotú, de 1,6 literes motorral szerelt változatnál. Akad viszont még egy opció, a rettegett, 1,2 literes Puretech. Ezzel a motorral még akár 2,5 millió forint környékén is vehetsz hibátlannak hirdetett, gyönyörű esztétikai állapotnak örvendő, magasan extrázott, alig 100 ezer kilométert futott példányokat. Így pedig közel sem biztos, hogy rossz vétel a rettegett motor, ha ugyanis még nem tette tönkre az olajban futó szíj, akkor kellő elővigyázatossággal és némi odafigyeléssel a jövőben is megelőzhető a típushiba okozta károsodás. Ráadásul nyomatékos, a kis lökettérfogata ellenére elbírja ezt a karosszériát, így főként városi és országúti használatra egy kimondottan jó választás lehet. Főleg egy hasonló állapotú, szintén 1,2 literes turbómotorral szerelt Dacia Duster árának nagyjából a feléért.A Kuga második generációja egy érdekes állatfaj. Ezt a modellt ugyanis Európában tervezték, de a globális piacra, így az Egyesült Államok jelentős vevőbázisát is figyelembe kellett venni, miközben az utastérnek továbbra is meg kellett ugrania az európai elvárások szintjét. A harmadik generációs Focus alapjaira épülő SUV így látványosan különbözik az alacsonyabb testvérétől: jóval magasabb futóművel és szándékosan crossoveres kezelhetőséggel, de azért mégis sportos és feszes hangolással hódított.A Kuga esetében is történt egy ráncfelvarrás 2016-ban, ekkor jelentősen átrajzolták az autó orrát, ezzel felvette a Ford új formanyelvét és még inkább eltávolodott a Focus stílusától. A spanyol gyártósor ősszel váltott a régiről az újra, így főképp a frissítés előtti Kugák dominálnak a 2016-os kínálatban, ám van elég a ráncfelvarrás utáni változatból is ahhoz, hogy ne lehessen szó nélkül hagyni.Hajtásláncok terén a négyhengeres, turbófeltöltős, 1,5 literes EcoBoost benzinmotor, illetve a PSA csoporttal közös 2,0 literes TDCi/HDi dízel erőforrás közül lehet választani a jelenlegi kínálatban, ráadásul nem is különülnek el két tömbbé a benzinesek és a dízelek az árak tekintetében. Mindezt figyelembe véve az első számú befolyásoló tényező az állapot, a második az extralista, a futásteljesítmény pedig alig korrelál az eladók által kért összegekkel. A frissítés előtti és utáni modellek között azonban éles a határvonal: hasonló paraméterek esetén nagyjából 20-30 százalékos különbséggel érdemes számolni. Így a régi dizájnnal 3,5 millió és 5 millió forint között mozog a Kuga, míg a frissített arccal 4,5 millió és 7 millió között szóródnak a találatok jelenleg.Zárásképp jöjjön a kategória Volkswagenje, a bemutatkozása óta töretlen népszerűségnek örvendő Tiguan, amely éppen 2016 elején lépett a második generációjába. Így néhány példány még akad a kínálat aljában a korábbi modellből, ám egyértelműen az új generáció dominál, éppen ezért ezzel foglalkozom a továbbiakban. A második Tiguan nagyobb, mégis könnyebb lett az elődjénél, ráadásul formavilág terén is új irányt vett. Amíg az első generáció egy felpumpált Golf 6-ra hasonlított, addig az újdonság a Passat szögletesebb, tekintélyt parancsolóbb formavilágát vette fel, illetve hosszított tengelytávval, hétülésesként is kapható volt. Az utastérben is ez a helyzet: a Volkswagenek unalmas semlegességével és érzelemmentességével hódít kényelmi színvonal, látvány és vezetési élmény terén is. Pontosan azt adja, amit ígér. Hogyha erre van szükséged és a felárát is hajlandó vagy megfizetni, akkor ez a te autód, hogyha pedig nem, akkor ajánlom figyelmedbe a felsorolás előző 9 pontját.Erőforrások terén az 1,4 literes TSI, illetve a 2,0 literes TDI dominál a jelenlegi kínálatban, néhány 2,0 literes TSI benzinessel megfűszerezve. Az árak azonban félelmetesen magasak a korábbiakhoz képest: a kisebbik benzinmotor és 215 ezres futásteljesítmény mellett 5,25 millió forintról indul a kínálat, de egy hasonló paraméterekkel rendelkező autó a második legolcsóbb is, ám itt már 5,6 milliót kérnek érte. Viszonylag sok a találat 6 millió forint környékén, majd a kevesebbet futott, szebb állapotú példányok tömkelege 7 millió forintnál jelenik meg. A legdrágább, magasan extrázott, 100 ezer kilométer alatt futott, 2016-ban gyártott Tiguanokért azonban akár a 8,5 millió forintot is elkérhetik, így toronymagasan a legdrágább opció a mai válogatásban.