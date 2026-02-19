Egyetlen nap alatt 47 gyorshajtó Veszprém vármegyében: íme a legkomolyabb!

Az egyenruhások nem pihennek: az ország minden táján aktívak a sebességmérők. A gyorshajtókat mindez látszólag kevéssé hatja meg.

A Veszprém vármegyei rendőrök szerdán mérték be a fenti felvételen látható autóst a 84-es számú főúton. A sofőr 140 ezer forintnyi pénzbírságot és 6 büntetőpontot is kapott, mivel a megengedett 90 km/óra helyett 151 km/órával száguldott a sebességmérő kamera hatáskörében. Nem ő volt viszont az egyetlen, aki jócskán rálépett a gázpedálra, az egyenruhások egyetlen nap alatt összesen 47 gyorshajtót mértek be a vármegye útjain.

