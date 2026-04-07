Elindultak motorozni, végül az apát és a fiát is megbüntették!

A felvételeket a hosszú hétvége ideje alatt, vasárnap készítették a Tolna vármegyei rendőrök Pörbölynél. A traffipax felvételeken jól kivehető, amint az egyik motoros 81, míg a másik 87 km/órával húzott el a mérőműszer előtt. Miután megállították őket, kiderült, egy apa-fia párosról van szó, bár azt nem közölte a rendőrség a bejegyzésében, melyikőjük hajtott gyorsabban. Mivel a két motoros sebessége a nemrég bevezetett "sávos" rendszerben két különböző kategóriába esik, így egyikőjük kereken 100 ezer, míg a másik 70 ezer forintos bírságot kapott, ugyanakkor a büntetőpontok szempontjából nem tettek különbséget az egyenruhások, egyaránt 4-4-et írtak be a gyorshajtók jogosítványába.

