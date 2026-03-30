Elkobozták az ittas sofőrtől, most rendőrautóként született újjá ez a Ford Mustang!

A Ford Mustang rendőrautóvá válásának története még 2025 április 19-én kezdődött, a lengyelországi Ślubowo településen. A helyi rendőrök megállították az akkor még tűzpiros autó sofőrjét, akiről rövidesen kiderült, hogy a véralkoholszintje többszöröse a megengedettnek (ellentétben hazánkban, Lengyelországban nincs zéró tolerancia). Ilyen súlyos esetekben a lengyel szabályozás lehetővé teszi, hogy az autót lefoglalják a hatóságok, amit természetesen meg is tettek. Múlt év szeptemberében az elkobzást a bíróság helyben hagyta, októberben pedig már arról döntöttek, hogy a rendőrség megkapja a piros Mustangot, majd decemberben az is biztossá vált, az autó pontosan melyik örs állományához csatlakozik.

Néhány napja pedig megtörtént a hivatalos leleplezés, a piros Mustangra gyakorlatilag rá sem ismerni, hiszen megkapta a lengyel előírásoknak megfelelő hatósági jelzést, valamint a tetejére a fényhidat is. Ugyanakkor a belső mit sem változott: az autó orrában 5,0 literes, 450 lóerős V8-as erőforrás dolgozik, amely akár 249 km/órás végsebességre is képes, mindehhez pedig kéziváltó társul. A lengyel rendőrség a közleményben hangsúlyozta, nem csupán dísznek szánják az új autót, főként a közutakat fogják vele ellenőrizni, ha pedig kell, lesz erőtartalék, amennyiben valaki mégis úgy gondolná, hogy megpróbál menekülni.

