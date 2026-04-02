2026. 04. 02.
Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek
Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!
2026. 03. 30.
Elkobozták az ittas sofőrtől, most rendőrautóként született újjá ez a Ford Mustang!
Nem egyedülálló eset, hogy a bűnözőtől elkobozott gépkocsiból rendőrautót faragnak, de a lengyel hatóság új "kollégája" egész Európában párját ritkítja.
2026. 01. 29.
Visszafojtott benzinmotorokat hoz egyes BMW modellekbe az új kibocsátási norma
A BMW már előre reagál a 2027-es EU szigorításra: a gyengébb belső égésű erőforrást combosabb villanymotorokkal próbálják szinten tartani.
2026. 01. 26.
Kamu az egész: a BMW mégsem hagy fel a V8 és V12 motorok gyártásával!
A BMW továbbra is ragaszkodik a nagy teljesítményű belső égésű motorokhoz, beleértve a V8-as és V12-es egységeket is, hiába terelik a Neue Klasse stratégia keretében az elektromos járművek felé a kínálatot.
2026. 01. 16.
Elszabadult a sötét ló: itt az eddigi legdurvább Mustang Dark Horse!
A GTD után újabb Mustang változatot villantott a Ford, amely megkapja a csúcsváltozat motorját, viszont várhatóan olcsóbb lesz. Íme a részletek!
2025. 09. 23.
Amikor a Passatnak nem a fogyasztása 4 liter: végsebesség-teszten a W8!
Lökettérfogat, hengerek száma, illetve teljesítményadatok terén is nagyjából a dupláját tudja ez a Volkswagen Passat a típustól megszokott értékeknek. De vajon mit jelent ez a végsebesség terén?
2025. 08. 12.
Érkezik az Audi új csúcsmodellje! Már az utakon tesztelik a Q9-est!
Könnyen elképzelhető, hogy már csak néhány hetet kell várni a világpremierig. Addig is, íme mozgás közben a Q9!
2025. 07. 25.
Ahogy az sejthető volt: még nem vonul nyugdíjba a V8-as Lexus LC
Habár már megkapta a selyemzsinórt az LC, a Lexus belátta, hogy nem érdemes még leállítani a gyártást. 2026-ban is érkeznek még különleges szériák
2025. 06. 24.
Lencsevégre kapták a Lexus új sportautóját!
Egyre több jel mutat arra, hogy közeleg a Lexus új csúcsmodelljének bemutatója. A múltkor versenypályán tesztelték, most közúton.
2025. 05. 24.
Elbúcsúzik a nyolchengeres Lexus IS
Nem csak a csúcsmodell, az egész IS széria is egyre inkább a nyugdíj felé halad
2025. 04. 21.
Ez a Nissan még ma is kapható V8-as motorral!
A 400 lóerős V8-as Nissan még egy ideig biztosan marad a márka palettáján, de a napjai meg vannak számlálva.
2025. 04. 04.
Csúfos bukás a Dodge villany-izomautója: íme a siralmas eladási számok!
A már nem gyártott, belsőégésű motoros elődökből többet vettek készletről az amerikaiak, mint az új, elektromos Chargerből.
2025. 03. 25.
Újrakezdi a Stellantis a Hemi V8 motorok gyártását
Több forrás is egybehangzóan állítja, a Stellantis újrakezdi a V8-as Hemi motorok gyártását, ráadásul már az idei évben. De mi állhat a 180 fokos fordulat mögött?
2025. 03. 15.
Így fér bele egy Ford V8-as a Minibe!
Az egyediségét és teljesítményét figyelembe véve nem is várnak olyan sokat a tűzpiros Mini pickupért.
2025. 02. 28.
V8-as motorral eladó az Aston Martinná átemblémázott Toyota iQ
A Toyota iQ-ból lett Aston Martin puszta létezése is különleges, ám egy vevő gondolt egy még merészebbet, és V8-as motorral kérte.
2024. 12. 07.
Kisautó Ferrari V8-assal? Milyen állat ez?
Átlagos járműből faragott elsőkerekes élményautó a hot hatch definíciója, ezúttal viszont egy komolyabb jószággal van dolgunk.
2024. 11. 20.
Két Zsiguli motorból V8-at építeni? Az oroszok megcsinálták!
Vérrel s verejtékkel, de megszületett a két Lada motorból a V8 a Garage54 műhelyében, mutatjuk, mit alkottak az oroszok!
2024. 10. 03.
A V8 tulajok villanyautót fognak venni az AMG vezér szerint
Újabb vitatható állítással rukkoltak elő a stuttgartiak: a Mercedes-AMG ügyvezető igazgatója szerint nem jelent majd problémát a V8 tulajoknak tisztán elektromos sportmodellekre váltani.