Autonavigator.hu

Cimke

#V8

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág hírei

Kapcsolódó szerzők

Németh KornélGorzás Gergőan_adminWalter Zalán
Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek

2026. 04. 02.

Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek

Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!

Elkobozták az ittas sofőrtől, most rendőrautóként született újjá ez a Ford Mustang!

2026. 03. 30.

Elkobozták az ittas sofőrtől, most rendőrautóként született újjá ez a Ford Mustang!

Nem egyedülálló eset, hogy a bűnözőtől elkobozott gépkocsiból rendőrautót faragnak, de a lengyel hatóság új "kollégája" egész Európában párját ritkítja.

Visszafojtott benzinmotorokat hoz egyes BMW modellekbe az új kibocsátási norma

2026. 01. 29.

Visszafojtott benzinmotorokat hoz egyes BMW modellekbe az új kibocsátási norma

A BMW már előre reagál a 2027-es EU szigorításra: a gyengébb belső égésű erőforrást combosabb villanymotorokkal próbálják szinten tartani.

Kamu az egész: a BMW mégsem hagy fel a V8 és V12 motorok gyártásával!

2026. 01. 26.

Kamu az egész: a BMW mégsem hagy fel a V8 és V12 motorok gyártásával!

A BMW továbbra is ragaszkodik a nagy teljesítményű belső égésű motorokhoz, beleértve a V8-as és V12-es egységeket is, hiába terelik a Neue Klasse stratégia keretében az elektromos járművek felé a kínálatot.

Elszabadult a sötét ló: itt az eddigi legdurvább Mustang Dark Horse!

2026. 01. 16.

Elszabadult a sötét ló: itt az eddigi legdurvább Mustang Dark Horse!

A GTD után újabb Mustang változatot villantott a Ford, amely megkapja a csúcsváltozat motorját, viszont várhatóan olcsóbb lesz. Íme a részletek!

Amikor a Passatnak nem a fogyasztása 4 liter: végsebesség-teszten a W8!

2025. 09. 23.

Amikor a Passatnak nem a fogyasztása 4 liter: végsebesség-teszten a W8!

Lökettérfogat, hengerek száma, illetve teljesítményadatok terén is nagyjából a dupláját tudja ez a Volkswagen Passat a típustól megszokott értékeknek. De vajon mit jelent ez a végsebesség terén?

Érkezik az Audi új csúcsmodellje! Már az utakon tesztelik a Q9-est!

2025. 08. 12.

Érkezik az Audi új csúcsmodellje! Már az utakon tesztelik a Q9-est!

Könnyen elképzelhető, hogy már csak néhány hetet kell várni a világpremierig. Addig is, íme mozgás közben a Q9!

Ahogy az sejthető volt: még nem vonul nyugdíjba a V8-as Lexus LC

2025. 07. 25.

Ahogy az sejthető volt: még nem vonul nyugdíjba a V8-as Lexus LC

Habár már megkapta a selyemzsinórt az LC, a Lexus belátta, hogy nem érdemes még leállítani a gyártást. 2026-ban is érkeznek még különleges szériák

Lencsevégre kapták a Lexus új sportautóját!

2025. 06. 24.

Lencsevégre kapták a Lexus új sportautóját!

Egyre több jel mutat arra, hogy közeleg a Lexus új csúcsmodelljének bemutatója. A múltkor versenypályán tesztelték, most közúton.

Elbúcsúzik a nyolchengeres Lexus IS

2025. 05. 24.

Elbúcsúzik a nyolchengeres Lexus IS

Nem csak a csúcsmodell, az egész IS széria is egyre inkább a nyugdíj felé halad

Ez a Nissan még ma is kapható V8-as motorral!

2025. 04. 21.

Ez a Nissan még ma is kapható V8-as motorral!

A 400 lóerős V8-as Nissan még egy ideig biztosan marad a márka palettáján, de a napjai meg vannak számlálva.

Csúfos bukás a Dodge villany-izomautója: íme a siralmas eladási számok!

2025. 04. 04.

Csúfos bukás a Dodge villany-izomautója: íme a siralmas eladási számok!

A már nem gyártott, belsőégésű motoros elődökből többet vettek készletről az amerikaiak, mint az új, elektromos Chargerből.

Újrakezdi a Stellantis a Hemi V8 motorok gyártását

2025. 03. 25.

Újrakezdi a Stellantis a Hemi V8 motorok gyártását

Több forrás is egybehangzóan állítja, a Stellantis újrakezdi a V8-as Hemi motorok gyártását, ráadásul már az idei évben. De mi állhat a 180 fokos fordulat mögött?

Így fér bele egy Ford V8-as a Minibe!

2025. 03. 15.

Így fér bele egy Ford V8-as a Minibe!

Az egyediségét és teljesítményét figyelembe véve nem is várnak olyan sokat a tűzpiros Mini pickupért.

V8-as motorral eladó az Aston Martinná átemblémázott Toyota iQ

2025. 02. 28.

V8-as motorral eladó az Aston Martinná átemblémázott Toyota iQ

A Toyota iQ-ból lett Aston Martin puszta létezése is különleges, ám egy vevő gondolt egy még merészebbet, és V8-as motorral kérte.

Kisautó Ferrari V8-assal? Milyen állat ez?

2024. 12. 07.

Kisautó Ferrari V8-assal? Milyen állat ez?

Átlagos járműből faragott elsőkerekes élményautó a hot hatch definíciója, ezúttal viszont egy komolyabb jószággal van dolgunk.

Két Zsiguli motorból V8-at építeni? Az oroszok megcsinálták!

2024. 11. 20.

Két Zsiguli motorból V8-at építeni? Az oroszok megcsinálták!

Vérrel s verejtékkel, de megszületett a két Lada motorból a V8 a Garage54 műhelyében, mutatjuk, mit alkottak az oroszok!

A V8 tulajok villanyautót fognak venni az AMG vezér szerint

2024. 10. 03.

A V8 tulajok villanyautót fognak venni az AMG vezér szerint

Újabb vitatható állítással rukkoltak elő a stuttgartiak: a Mercedes-AMG ügyvezető igazgatója szerint nem jelent majd problémát a V8 tulajoknak tisztán elektromos sportmodellekre váltani.