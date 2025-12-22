Ellepték a kamionok Budapestet: így néz ki a tüntetés hétfő délután!

Az Útinform délutáni közleménye szerint még mindig több kilométeres a dugó az M3-as autópályán, miközben a kamionosok egy része már a fővárosban bénítja a forgalmat. A december 22-én tartott kamionos tiltakozás a teherautókra vonatkozó 2026-os útdíjak jelentős megemelésének következménye. A drágább útdíj érezhetően megdrágítaná az áruszállítást, főleg azokra a településekre, ahová nem lehet autópályán eljuttatni az árut. Az alábbi Facebook posztban drónfelvételeken látható a kamionok érkezése az M3-as autópályán.A teherautósok értelemszerűen az M3 bevezetőn érkeznek a fővárosba, majd a Róbert Károly körúton és az Árpád hídon áthaladva a Szentendrei úton és a Batthyány utcán áthaladva az M0-s autóút egy szakaszát és a Megyeri hidat is végigjárják, ezt követően ismét az M3 bevezetőn térnek vissza a városba, ahol a Kós Károly sétányon és az Állatkerti körúton érkeznek el a Hősök terére.A teherautók nem vonják blokád alá a várost, csak végigvonulnak a felsorolt szakaszokon, ám az okozott fennakadás várhatóan így is óriási lesz, főleg a későbbi órákban, amikor az összes tiltakozó kamionos beér a fővárosba. A sofőrök ráadásul nem is csendben vonulnak, folyamatos kürt- és dudaszó kíséri az útjukat, mindeközben a járókelők egy része támogatását fejezi ki a városon átvonuló kamionosok felé.A teherautók jelenléte már most is jelentősen megnövelte a torlódásokat a fővárosban, a továbbiakban pedig ez csak romlani fog, így azt javasoljuk, hogy aki csak teheti, ne induljon el autóval a fővárosban, vagy legalább számítson komoly dugóra, főleg az érintett területeken. A konvoj eleje már elérte a Hősök terét, ahol élő videókban és bejelentkezésekben azonnali megállapodást követelnek a sofőrök, egyesek azt hangoztatják, hogy addig nem mennek el innen, amíg számukra megfelelő megegyezés nem születik.Az alábbi, a Hősök terén készült fényképen jól látszik, hogy egy kisebb tömeg is összegyűlt már a konvoj elejénél délután 4 órára.Egyelőre tehát még nem tudni, hogy pontosan meddig fog tartani a tiltakozás. Fontos viszont megjegyezni, hogy a fennakadás nem ér véget azzal, hogy a kamionok elérik a Hősök terét: vélhetően a város elhagyása sem lesz zökkenőmentes a teherautókkal. A délutáni helyzetről a Róbert Károly körúton és az Árpád hídon, illetve a Hősök terén készült képeinket az alábbi galériában lapozhatjátok végig.