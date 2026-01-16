Elszabadult a sötét ló: itt az eddigi legdurvább Mustang Dark Horse!

2024-ben nagyot villantott a Ford a Mustang GTD-vel
, amely a modell történetében a legerősebb, leggyorsabb kivitel. Éppen ezért semmi meglepő nincs abban, hogy sosem látott árcédulát aggattak rá, ami forintba átszámítva nagyjából 160 millió forint környékén alakul. Azonban most felcsillant a remény, hogy akár olcsóbban is hozzá lehet majd jutni a GTD orrában lapuló blokkhoz.
Ez pedig a frissen leleplezett Mustang Dark Horse SC, amely gyakorlatilag nevezhető az aktuális generáció "gyári Shelby GT500-asának". Ugyanakkor a bejelentéskor nem hangzott el, hogy pontosan mekkora teljesítmény préseltek ki a GTD-ben is megtalálható 5,2 literes, kompresszoros V8-as blokkból. A Ford hivatalos közleménye szerint az újdonságot a Dark Horse
és a GTD közé pozicionálják, vagyis valahol 450 és 800 lóerő között lehet a teljesítménye.
Minderre az SC külseje is ráerősít némiképp, hiszen a sima Dark Horse kivitelnél első pillantásra is sportosabb, viszont a GTD már-már túlzó esztétikai megoldásait mellőzi. Persze az opcionálisan elérhető Track Packkel máris versenyautósabb lesz az SC is, ráadásul a név nem csak marketingfogás, a nagyobb hátsó szárnynak valós szerepe van. A márka állítása szerint csak ez az elem 281 kilogrammnyi leszorítóerőt termel 290 km/órás sebességnél, de a nyitott motorháztető is nagyban hozzájárul a jobb tapadáshoz.
Egyelőre sok a kérdőjel a Mustang Dark Horse SC körül, jelenleg még az sem biztos, hogy Európa kap belőle. A Ford tájékoztatása szerint 2026 nyarán érkezhetnek meg az első példányok a tulajdonosokhoz, viszont az előrendelés már tavasszal megkezdődik. A pontos specifikációt és az árat a későbbiekben hozza nyilvánosságra a márka.