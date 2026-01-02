Ez most a legerősebb Škoda Fabia! Árban is!

Csúcsra járatta a számmisztikát a Škoda a legújabb Fabia esetében, hiszen a 130 nem csupán a különleges évfordulóra utal, hanem egyben a teljesítményre is. Azonban ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a külsőn is akadnak változások.Messziről talán nem tűnik annyira markánsnak a különbség az eddig is kapható Fabiákhoz képest, viszont közelebb lépve rögtön szemet szúrnak a különleges részletek. Elöl a lökhárító alatti légterelő kapásból vadít egy keveset a kisautón, de a 18 colos, kizárólag ehhez a verzióhoz kapható felnik, és a piros féknyergek egyértelműen jelzik, ez bizony nem a 7 millió forint alatt is elérhető alapmodell. A szolid hátsó légterelővel kiegészülve ízlésesen sportos marad az autó, nem estek át a ló túloldalára a tervezők és nem lett ripacs és hivalkodó a tuning. Emellett természetesen az autó több pontján felbukkan a 130-as szám is, amely legalább három jelentéstartalmat hordoz magában, amit hamarosan kifejtek.Ami az utasteret illeti, nincs nagy különbség a már eddig is elérhető felszereltségi szintekhez képest - legalábbis a műszerfalon. Persze a 130 esetében alapból jár a 10 colos digitális műszeregység, mellette pedig ott a 9 colos multimédiás érintőképernyő, meg némi karbonhatású díszbetét is igyekszik elhitetni velünk, valóban megérte a felárat az ünnepi kivitel. A műszerfal közepén külön panelről fizikai kapcsolókkal vezérelhető a klíma, előtte pedig a hétgangos DSG választókarja rabol el némi helyet. Persze a kormány mögött pillangókapcsolókat elhelyeztek.A legfontosabb és legmarkánsabb eltérést az ülések jelentik a többi kivitelhez képest. Az első sorban kagylósított foteleket találunk, amelynek deréktámasza megfelelő, azonban vaskosabb combtámaszokkal még jobb lehetne. Mivel a Fabia továbbra is kisautó, így hátul nem érdemes nagy csodákat várni a térkínálatot illetően. Átlagos testalkatú felnőttek is elférnek, de a hosszabb utakat biztos nem kedvelik ezen a helyen ülve, viszont gyerekeknek ideális.Na, de akkor mi is ez a 130-as szám? A felszereltségi szint neve utalás a 130. születésnapra, amely természetesen a Václav Klement és Václav Laurin alapította bringagyár létrejtöttétől számolandó, hiszen a Škoda innen számítja a saját történelmét. Ám a 130-as szám a négyhengeres, 1,5 literes TSI benzinmotor teljesítményét is jelöli, hiszen 174 lóerőre húzták fel - vagyis, 130 kilowattra. Érdekesség, hogy ez a konstrukció az egész Volkswagen konszernen belül ebben a Fabiában adja le a legnagyobb teljesítményt.Eddig az 1,5 literes egység 150 lóerővel és a Monte Carlo felszereltséggel jelentette a Fabia negyedik generációjának a csúcsát, ezt sikerült most a fent említett szintre tornázni. A Fabia 130-ban a teljesítménycsúcsot 5750 és 6000 fordulatszám között adja le, de elméletben már 3500 fölött több lovat szabadít az első tengelyre, mint bármikor korábban. Ehhez 250 newtonméteres nyomaték társul, amit már 1500 és 4000-es fordulatszám között is képes leadni, szóval igencsak fürge papíron.A hivatalos adatok szerint 7,4 másodperc alatt tudja álló helyzetből a 100 km/órás sprintet, vagyis 0,4 szekundummal gyorsabb, mint a Monte Carlo. A 60-100 km/órás mutatón is sikerült 3 tizedet faragni (immár 3,8 másodperc), míg a 80-120 km/óra 0,5 másodperccel jobb, mint az olcsóbb Monte Carlo verzióban. A 130 végsebessége a Škoda állítása szerint 228 km/óra, ezzel ez minden idők leggyorsabb szériagyártású, közúti Fabia modellje.A négyhengeres benzinmotor elsődleges szerepe továbbra sem a figyelemfelkeltés, kifejezetten csendes alapjárattal rendelkezik. Hátul a dupla csövű kipufogó sem hangoskodik túlzottan, A már említett pillangóváltókkal (és a menetstabilizátor kikapcsolásával) azért lehet némi életet lehelni az erőforrásba, így a szerpentineken is nagyobb élményt tud nyújtani. Azonban ne egy klasszikus hot hatch élményt várjatok az üresen 1,3 tonnás Fabia 130-tól. A kormányműve remek, de a ralis géneket nagyon mélyen elrejtették, a szerpentineken jól lehetett érezni ,hogy hiába a turbó és a gyorsan érkező nyomaték, az igazán érezhető erő csak 3500-as fordulatszám fölött ébred. Ettől függetlenül egy "kényelmes veretésre" mindig kapható.Ahogyan már említettem, jelenleg a Fabia a legolcsóbb modell a Škoda palettáján, hiszen már 7 millió forint alatt vihető, így furcsa látni a 130-as árcéduláján a 12 790 550 forintot, ám 130 ezer forintot elengednek ebből az évforduló miatt, illetve további 675 ezer forintos kedvezmény is igényelhető a típusra.Összességében a Fabia 130 remek választás lehet azoknak, akik továbbra is keresik az autózás élményét, viszont ezt nem feltétlenül kötik össze azt már-már nevetségesen sok lóerővel. Sőt, gyűjtői darabnak sem utolsó, hiszen egy autómárka az életében csak egyszer ünnepli a 130. születésnapot.