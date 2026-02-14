Ez volt Kínában a legnépszerűbb autó év elején!

A Xiaomi YU7 lett 2026 januárjában Kína legnépszerűbb személyautója

Juhász Ági , , , , ,

Akkorát gurított év elején a Xiaomi Kínában, hogy a YU7 megelőzte a Geely és az Aito hasonló modelljeit is az eladási számokban.

A Xiaomi YU7 modellje 2026 januárjában Kína legnagyobb darabszámban eladott személyautója lett, közel 38 ezer értékesített példánnyal. A Xiaomi még mindig új szereplőnek számít az autóiparban, hiszen a közönség nem hagyományos autógyártóként ismerte meg őket, így kifejezetten figyelemreméltó teljesítmény a részükről, hogy az új év első hónapját ilyen erősen nyitották.
  Külön érdekesség, hogy a YU7 nem a semmiből érkezett az első helyre, hanem hosszú hónapokon át lépkedett előre a ranglistán. 2025 nyarán még bőven a mezőny második felében szerepelt, decemberre már a dobogó alsó fokára állhatott, és végül januárban megtörtént az áttörés az újautó-piaci eladásokat tekintve. Ez a tempó egyébként még a kínai piacon is ritkának számít. Ezzel a márka nemcsak a többi kínai gyár autóját utasította maga mögé, hanem olyan ismertebb neveket is, mint a korábbi éllovas Tesla, vagy épp a Volkswagen, a Nissan, és a Toyota.

You May Also Like

Újabb részletek derültek ki a Leapmotor hozzánk is érkező újdonságáról!

Gorzás Gergő 0

Beperelte a BYD az Egyesült Államokat a vámok miatt! Vajon nyerhet a kínai óriás?

Gorzás Gergő 0

Több mint 265 ezer kilométert tett meg az elektromos Xiaomival, figyeld, mennyit degradálódott az aksi!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre