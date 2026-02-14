Ez volt Kínában a legnépszerűbb autó év elején!

A Xiaomi YU7 modellje 2026 januárjában Kína legnagyobb darabszámban eladott személyautója lett, közel 38 ezer értékesített példánnyal. A Xiaomi még mindig új szereplőnek számít az autóiparban, hiszen a közönség nem hagyományos autógyártóként ismerte meg őket, így kifejezetten figyelemreméltó teljesítmény a részükről, hogy az új év első hónapját ilyen erősen nyitották.Külön érdekesség, hogy a YU7 nem a semmiből érkezett az első helyre, hanem hosszú hónapokon át lépkedett előre a ranglistán. 2025 nyarán még bőven a mezőny második felében szerepelt, decemberre már a dobogó alsó fokára állhatott, és végül januárban megtörtént az áttörés az újautó-piaci eladásokat tekintve. Ez a tempó egyébként még a kínai piacon is ritkának számít. Ezzel a márka nemcsak a többi kínai gyár autóját utasította maga mögé, hanem olyan ismertebb neveket is, mint a korábbi éllovas Tesla, vagy épp a Volkswagen, a Nissan, és a Toyota.