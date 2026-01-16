Felszállt Somogy vármegyében a rendőrségi drón, felháborító, amit látott!

Sorra szedték ki a szabálytalan autósokat a forgalomból, íme a videó, mit látott a rendőrségi drón!

Gorzás Gergő

A drónokat továbbra is nehéz kiszúrni vezetés közben, a rendőrség pedig előszeretettel ki is használja ezt - ahogyan ezt az alábbi videó is mutatja.

Ezúttal a Somogy vármegyei rendőrség közölt felvételeket a közösségi oldalán az egyik drón segítségével végrehajtott ellenőrzésükről. A videó még egy perces sincs, azonban számos szabálysértés látható benne. Többen a zebrán "felejtették el" megadni a gyalogosoknak az elsőbbséget, ráadásul az egyik esetben még egy fehér babakocsi is volt az út szélén, amit a havas környezet ellenére is szinte lehetetlenség nem észrevenni. Emellett akadt olyan autós, aki a buszsávot használta indokolatlanul, de még telefonáló sofőrt is filmezett a drón. Hogy pontosan milyen bírságokat szabtak ki a rendőrök, arról nem közöltek információkat a közösségi oldalon.

