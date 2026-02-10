Hamarosan új kínai autómárka érkezik Magyarországra, mentünk vele egy kört!

Először is, mi az hogy BAIC? Nos, ez is egy mozaikszó, ami egy pekingi központú autógyártót jelöl, ebből a B a Beijing, tehát a Peking. Teljes nevén:És bizony nem ma kezdték az autógyártást, hiszen 1958-ban indult a történetünk, akkor még BAW (Beijing Automobile Work) néven. Ám, most nem szeretnék túlságosan mélyen történelemleckébe bonyolódni, úgyhogy ugrunk egészen a közelmúltba, egészen pontosan 2021-be, amikor a vállalat jól bevásárolta magát a Daimler AG-be, amit most már Mercedes-Benz Group néven ismerünk. Bizony, a BAIC lényegében résztulaj a Mercedesben.Na, de nézzük mit terveznek itthon forgalmazni a Gablini Csoport szárnyai alatt. Az X55-ös hozzánk valószínűleg nem Beijing néven, hanem BAIC felirattal érkezik majd, és a ráncfelvarrás után, szóval egy picit máshogy nézhet majd ki, amit itthon is meg lehet vásárolni. Viszont valószínűleg a méretei nem változnak, szóval marad 4,6 méter hosszú SUV, amely 1,88 méter széles és 1,68 méter magas, a tengelytávolsága pedig 2,73 méter. Dizájnja teljesen jól illeszkedik az európai ízlésvilághoz, nincs rajta semmi túlzó, csicsás, sőt kimondottan divatos, ügyesen meglovagolja a SUV-mániát.Hajtásáról 1,5 literes, turbós, négyhengeres benzinmotor gondoskodik 185 lóerővel és 305 Nm forgatónyomatékkal. Mindezt 7 fokozatú, duplakuplungos váltó juttatja az első kerekekhez. A rövid próba során kellemes benyomást tett mind a motor, mind a futómű. Az ereje elegendőnek tűnt az üresen kb. 1,55 tonnás autó dinamikus mozgatásához, a rugalmassága is megfelelőnek tűnt. Ami nagyon kellemes meglepetés az a többlengőkaros, független hátsó felfüggesztés, ami nagyban hozzájárul a stabil kanyartulajdonságokhoz. Magas építésmódja ellenére egyáltalán nem volt zavaró dőlés, a rugózást pedig nem lágyították túl, ami pedig jellemző a kínai modellekre.Ugyancsak pirospontot érdemel a vezetőülés, amelyben nagyon gyorsan megtalálható a megfelelő üléshelyzet. Átlagos termetű felnőttek pillanatok alatt otthonosan érezhetik magukat, talán az ülőlap lehetne hosszabb, és akkor lényegben tökéletesnek nevezném. A kiváló fogású kormánykerék, és az azonnal átlátható műszerfal, a gyors szoftverrel felvértezett multimédiás rendszer ma már alapkövetelmény és ebben sem okozott csalódást. Hátul is tágas, nagy a láb- és a fejtér, a csomagtér pedig 350 literes a katalógusadat szerint.Árakról még korai lenne beszélni, de az Omoda és a Jaecoo környékére szeretnék belőni, illetve a forgalmazás pontos kezdetéről sincs információ, viszont a végleges változat érkezésekor azonnal beszámolunk ezekről a fontos információkról is.