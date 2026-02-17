A vÃ¡rmegyeszÃ©khely KÃ¶zlekedÃ©srendÃ©szeti OsztÃ¡lya lakossÃ¡gi bejelentÃ©sekre reagÃ¡lva tartott a Nemzeti KÃ¶zlekedÃ©si HatÃ³sÃ¡g munkatÃ¡rsaival kÃ¶zÃ¶sen Ã©jszakai ellenÅ‘rzÃ©st februÃ¡r elejÃ©n. A cÃ©l ezÃºttal is a kÃ¶zÃºti kÃ¶zlekedÃ©s biztonsÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©se, valamint a szabÃ¡lyszegÅ‘k forgalombÃ³l tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kiszÅ±rÃ©se, tovÃ¡bbÃ¡ a lakosok pihenÃ©shez valÃ³ jogÃ¡nak vÃ©delme volt. Az akciÃ³ eredmÃ©nyekÃ©nt tÃ¶bb autÃ³t is berendeltek soron kÃ­vÃ¼li mÅ±szaki vizsgÃ¡ra engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼li Ã¡talakÃ­tÃ¡s miatt.A hangos kipufogÃ³ mellett egyes jÃ¡rmÅ±veken tovÃ¡bbi illegÃ¡lis mÃ³dosÃ­tÃ¡sokat, pÃ©ldÃ¡ul engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼li Ã¼ltetÅ‘rugÃ³-szettet is talÃ¡ltak, de mÅ±szaki problÃ©mÃ¡kat is felfedeztek. A HajdÃº-Bihar vÃ¡rmegyei rendÅ‘rsÃ©g facebookon kiemelte: "A hatÃ³sÃ¡gok a jogsÃ©rtÃ©sek felfedÃ©se Ã©s visszaszorÃ­tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a jÃ¶vÅ‘ben is terveznek hasonlÃ³ jellegÅ± ellenÅ‘rzÃ©seket. A debreceni rendÅ‘rÃ¶k tovÃ¡bbra is mindent megtesznek azÃ©rt, hogy senki ne sÃ©rÃ¼ljÃ¶n meg vÃ¡rmegyÃ©nk kÃ¶zÃºtjain."