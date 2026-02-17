Hangos kipufogÃ³ miatt ugrottak a forgalmik: Ã­me az Ãºjabb nagy fogÃ¡s!

IsmÃ©t lecsaptak az illegÃ¡lisan Ã¡talakÃ­tott jÃ¡rmÅ±vekre a kÃ¶zlekedÃ©si hatÃ³sÃ¡g emberei

NÃ©meth KornÃ©l 0 , , , , , , ,

TÃ¶bb lakossÃ¡gi bejelentÃ©s is Ã©rkezett a debreceni rendÅ‘rÃ¶khÃ¶z estÃ©nkÃ©nt, engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼l Ã¡talakÃ­tott jÃ¡rmÅ±vekkel, indokolatlanul hangosan kÃ¶zlekedÅ‘ sofÅ‘rÃ¶k miatt.

A vÃ¡rmegyeszÃ©khely KÃ¶zlekedÃ©srendÃ©szeti OsztÃ¡lya lakossÃ¡gi bejelentÃ©sekre reagÃ¡lva tartott a Nemzeti KÃ¶zlekedÃ©si HatÃ³sÃ¡g munkatÃ¡rsaival kÃ¶zÃ¶sen Ã©jszakai ellenÅ‘rzÃ©st februÃ¡r elejÃ©n. A cÃ©l ezÃºttal is a kÃ¶zÃºti kÃ¶zlekedÃ©s biztonsÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©se, valamint a szabÃ¡lyszegÅ‘k forgalombÃ³l tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kiszÅ±rÃ©se, tovÃ¡bbÃ¡ a lakosok pihenÃ©shez valÃ³ jogÃ¡nak vÃ©delme volt. Az akciÃ³ eredmÃ©nyekÃ©nt tÃ¶bb autÃ³t is berendeltek soron kÃ­vÃ¼li mÅ±szaki vizsgÃ¡ra engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼li Ã¡talakÃ­tÃ¡s miatt. A hangos kipufogÃ³ mellett egyes jÃ¡rmÅ±veken tovÃ¡bbi illegÃ¡lis mÃ³dosÃ­tÃ¡sokat, pÃ©ldÃ¡ul engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼li Ã¼ltetÅ‘rugÃ³-szettet is talÃ¡ltak, de mÅ±szaki problÃ©mÃ¡kat is felfedeztek. A HajdÃº-Bihar vÃ¡rmegyei rendÅ‘rsÃ©g facebookon kiemelte: "A hatÃ³sÃ¡gok a jogsÃ©rtÃ©sek felfedÃ©se Ã©s visszaszorÃ­tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a jÃ¶vÅ‘ben is terveznek hasonlÃ³ jellegÅ± ellenÅ‘rzÃ©seket. A debreceni rendÅ‘rÃ¶k tovÃ¡bbra is mindent megtesznek azÃ©rt, hogy senki ne sÃ©rÃ¼ljÃ¶n meg vÃ¡rmegyÃ©nk kÃ¶zÃºtjain."

You May Also Like

Annyira berÃºgott, hogy a rendÅ‘rÃ¶k szeme lÃ¡ttÃ¡ra hajtott nyÃ­legyenesen a villanyoszlopnak!

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0

KÃ¶zel 10 kilomÃ©teren Ã¡t hajtott forgalommal szemben az M4-esen, mutatjuk, mi lett a vÃ©ge!

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0

KivilÃ¡gÃ­tatlanul menekÃ¼lt a rendÅ‘rÃ¶k elÅ‘l, majd amikor elfogtÃ¡k, elkezdett vetkezni!

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hÃ­rlevelÃ¼nkre, hogy azonnal Ã©rtesÃ¼lj a legfrissebb Ã©s legnÃ©pszerÅ±bb cikkekrÅ‘l, amint megjelennek az AutÃ³navigÃ¡toron!

Feliratkozom a hÃ­rlevÃ©lre

VÃ©lemÃ©ny, hozzÃ¡szÃ³lÃ¡s?