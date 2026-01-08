Így nézheted meg élő webkamerákon, hogy milyen a hóhelyzet a hazai utakon!

Csak a saját szemednek hiszel? Akkor tájékozódj a közúti webkamerákról!

Németh Kornél 0 , , , , , , , ,

Valós idejű forgalmi adatok, illetve néhány perces fényképek a hóhelyzet állásáról az ország bármely tájáról? Létezik, íme a részletek!

Nem újdonság már az Útinform térképe, sőt, annak webkamerás hálózata sem, ám most mindenkit szeretnénk emlékeztetni erre a szolgáltatásra, hiszen a hóhelyzetben különösen fontos, hogy tájékozódjunk az utak állapotáról. Már évek óta üzemel országos kamerahálózat a hazai utakon, amellyel bárki, bármikor ellenőrizheti több száz ponton az utak állapotát és a forgalmi helyzetet. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem egy folyamatos videofelvételt láthatunk a gombostűkre kattintva, hanem egy nagyjából néhány perces állóképet, ám már ennyiből is egyértelműen kiderül, hogy milyen közlekedési viszonyokra számíthatunk az adott útszakaszon. Hogyha kíváncsi vagy a Budapesten kívüli webkamerák pillanatnyi képeire, akkor a térképet ide kattintva érheted el. A térképen ráadásul a torlódásokat, a dugókat is ellenőrizni lehet élő forgalmi adatok segítségével, illetve a különböző forgalmi akadályokat is jelezheti gombostű, ezeket a képernyő jobb szélén lehet ki-be kapcsolni a térképen, ahogy a webkamerákat is. Jelenleg is akadnak sajnos olyan kamerák, amelyek átmenetileg nem üzemelnek, ám a nagy részüknek még a hó sem jelent akadályt, íme néhány példa, hogy mit lehetett látni a kameraképeken tegnap kora este.
Ehhez hasonló webkamerák találhatók Budapesten is, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a forgalmi helyzet a fővárosban, ám azokat nem az útinform, hanem a Budapest Közút honlapján lehet elérni. Fontos, hogy az alábbi linken elérhető, fővárosi térképen nagyon közelre kell nagyítani a gombostűkre, csak akkor válnak kattinthatóvá, ha minden kamera külön jelenik meg. Hogyha kíváncsi vagy a Budapesten található webkamerák pillanatnyi képeire, akkor a térképet ide kattintva érheted el.  

You May Also Like

Beszámolt az MKIF: így takarították az utakat éjszaka!

Németh Kornél 0

Nem csak a hó esik, hanem az üzemanyagárak is?

Németh Kornél 0

Keresd a hibát! Vajon mit felejtett el a körforgalomból kihajtó autós?

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?