Így nézheted meg élő webkamerákon, hogy milyen a hóhelyzet a hazai utakon!

Valós idejű forgalmi adatok, illetve néhány perces fényképek a hóhelyzet állásáról az ország bármely tájáról? Létezik, íme a részletek!
Nem újdonság már az Útinform térképe, sőt, annak webkamerás hálózata sem, ám most mindenkit szeretnénk emlékeztetni erre a szolgáltatásra, hiszen a hóhelyzetben különösen fontos, hogy tájékozódjunk az utak állapotáról. Már évek óta üzemel országos kamerahálózat a hazai utakon, amellyel bárki, bármikor ellenőrizheti több száz ponton az utak állapotát és a forgalmi helyzetet. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem egy folyamatos videofelvételt láthatunk a gombostűkre kattintva, hanem egy nagyjából néhány perces állóképet, ám már ennyiből is egyértelműen kiderül, hogy milyen közlekedési viszonyokra számíthatunk az adott útszakaszon.
Hogyha kíváncsi vagy a Budapesten kívüli webkamerák pillanatnyi képeire, akkor a térképet ide kattintva érheted el.
A térképen ráadásul a torlódásokat, a dugókat is ellenőrizni lehet élő forgalmi adatok segítségével, illetve a különböző forgalmi akadályokat is jelezheti gombostű, ezeket a képernyő jobb szélén lehet ki-be kapcsolni a térképen, ahogy a webkamerákat is. Jelenleg is akadnak sajnos olyan kamerák, amelyek átmenetileg nem üzemelnek, ám a nagy részüknek még a hó sem jelent akadályt, íme néhány példa, hogy mit lehetett látni a kameraképeken tegnap kora este.