Így ünnepelte a karácsonyt az Audi!

A nem egész kétperces klip tele van az Audi legikonikusabb járműveinek miniatűr változataival – utcai autókkal, versenyautókkal és közkedvelt klasszikusokkal egyaránt. A videót egy Audi Q8 nyitja, amint kihajt egy imádnivaló mézeskalács garázsból. Ezt követően olyan ismerős modellek is gyorsan csatlakoznak a mókához, mint az RS6 Avant, az RS3 és az A6 E-Tron. Természetesen nem lenne igazi Audi ünnepi buli a márka legendás versenyautói, mint például az eredeti Quattro és az R10 TDI nélkül. Az autók lecsúsznak a hóbuckákon, hóembereket építenek, és összességében jól érzik magukat együtt. A legszebb az egészben, hogy ezt nem mesterséges intelligencia generálta. Az Audi megerősítette, hogy a videót valódi játékautókkal és egy teljes produkciós stábbal készítették stoptrükk technikával. A cég még néhány kulisszák mögötti fotót is megosztott, amelyek bemutatják, milyen gondosan rendezték meg az egyes jeleneteket, a végeredményt alább tekinthetitek meg.