Ilyen autókkal bővült az MKIF flotta!

Az év végére megérkezett az MKIF kötelékébe 8 db új Mercedes Arocs tehergépjármű a felépítményekkel együtt, továbbá 5 db Volkswagen Caddy, illetve 2 db Ford Ranger művezetői autó. Az MKIF tájékoztatása szerint az elmúlt három évben, több ütemben, közel 200 db új járművel bővültek a mérnökségi flották. Brigádszállítókkal, művezetői- és útellenőri autókkal, nehéz tehergépjárművekkel, darus teherautókkal és különféle rakodógépekkel is gazdagodott a járműpark, amelynek színes egy-két kivételtől egységesen fehér.