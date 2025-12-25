Ilyen autókkal bővült az MKIF flotta!

Megmutatjuk, milyen autókat vásárolt az MKIF a munkafeladatokhoz

Horváth András ,

Idén is bővült az MKIF járműparkja, amelynek legújabb tagjait megmutatjuk az alábbi képeken

Az év végére megérkezett az MKIF kötelékébe 8 db új Mercedes Arocs tehergépjármű a felépítményekkel együtt, továbbá 5 db Volkswagen Caddy, illetve 2 db Ford Ranger művezetői autó. Az MKIF tájékoztatása szerint az elmúlt három évben, több ütemben, közel 200 db új járművel bővültek a mérnökségi flották. Brigádszállítókkal, művezetői- és útellenőri autókkal, nehéz tehergépjárművekkel, darus teherautókkal és különféle rakodógépekkel is gazdagodott a járműpark, amelynek színes egy-két kivételtől egységesen fehér.

