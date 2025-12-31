Ilyet is ritkán látni: fennakadt az útra szórt krumpliban a BMW!

Brüsszelben a tüntető mezőgazdászok szórták az útra a burgonyát, a BMW sofőrje pedig gondolkodás nélkül ráhajtott

Gorzás Gergő

Minden bizonnyal az év egyik legabszurdabb elakadását produkálta annak a BMW-nek a sofőrje, amely Brüsszel kellős közepén, az útra szórt krumplikban akadt fenn. Videón mutatjuk az esetet!

Csupán egy néhány másodperces videó került nyilvánosságra az esetről, de ezen is jól kivehető, mi történt pontosan. A 4-es Gran Coupé ráhajtott a burgonyákkal teleszórt szakaszra, majd ezt követően rövidesen blokkoltak az első kerekek. Néhány méterrel később az egész autó "felült", így se előre, se hátra nem tudott önerőből továbbhajtani. Sajnos az már nem szerepel a videóban, hogyan szabadították ki a BMW-t a krumplik fogságából.

@parismatch Lors d’une manifestation d’agriculteurs contre les politiques de l’Union européenne, des tonnes de pommes de terre ont été déversées dans les rues de Bruxelles. Une BMW s’est retrouvée embourbée dans les patates, image devenue virale et symbole de la colère du monde agricole. #onregardequoi #actu #bruxelles #agriculture #manifestation ♬ son original - Paris Match


Brüsszel belvárosának egyes szakaszait egyébként nem véletlenül borította krumpli a videó elkészültének idején. Az EU ugyanis arra készül, hogy egy olyan megállapodást ír alá néhány Dél-Amerikában taláható országgal (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay, Bolívia), amelynek értelmében eltörölnék a vámokat bizonyos onnan érkező termékekre. Az európai mezőgazdászok viszont attól tartanak, az olcsó importáru tönkretenné őket, ezért december eleje óta folyamatosa tüntetnek. Ennek eredményeképp az aláírás nem is történt meg karácsony előtt, ahogyan azt eredetileg tervezték, de jelen állás szerint csak januárig tolták a szignózást.

