Ilyet is ritkán látni: fennakadt az útra szórt krumpliban a BMW!

Csupán egy néhány másodperces videó került nyilvánosságra az esetről, de ezen is jól kivehető, mi történt pontosan. A 4-es Gran Coupé ráhajtott a burgonyákkal teleszórt szakaszra, majd ezt követően rövidesen blokkoltak az első kerekek. Néhány méterrel később az egész autó "felült", így se előre, se hátra nem tudott önerőből továbbhajtani. Sajnos az már nem szerepel a videóban, hogyan szabadították ki a BMW-t a krumplik fogságából.Brüsszel belvárosának egyes szakaszait egyébként nem véletlenül borította krumpli a videó elkészültének idején. Az EU ugyanis arra készül, hogy egy olyan megállapodást ír alá néhány Dél-Amerikában taláható országgal (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay, Bolívia), amelynek értelmében eltörölnék a vámokat bizonyos onnan érkező termékekre. Az európai mezőgazdászok viszont attól tartanak, az olcsó importáru tönkretenné őket, ezért december eleje óta folyamatosa tüntetnek. Ennek eredményeképp az aláírás nem is történt meg karácsony előtt, ahogyan azt eredetileg tervezték, de jelen állás szerint csak januárig tolták a szignózást.