Íme a 2026-os Év Női Autója díj kategóriagyőztesei!

Kihirdette a kategóriagyőzteseket az Év Női Autója díj zsűrije, mutatjuk a győzteseket!

Nyilvánosságra hozta az Év Női Autója díj zsűrije a kategóriagyőztesek listáját. Az idei szavazáson összesen 55 típus indult, amelyeket 54 ország 84 női újságírója értékelt.

Még múlt év novemberében hozták nyilvánosságra az összes induló listáját, amelyen mindent egybevetve 55 modell szerepelt. A díj különlegessége, hogy a zsűribe kizárólag női újságírók/tartalomgyártók kerülhetnek be. 2026-ban 54 országból 84 hölgy ítélte oda a díjakat. A kompakt kategóriában az új Nissan Leaf győzedelmeskedett, míg a kompakt SUV-ok mezőnyében szintén egy villanyautó, a Škoda Elroq. A "nagy autók" között az új Mercedes-Benz CLA-t választották a legjobbnak, míg a "nagy SUV-ok" között a Hyundai Ioniq 9 kapta a legtöbb szavazatot. A "4x4" kategóriában a Toyota 4Runner, míg a "nagyteljesítményű autók" között a Lamborghini Temerario diadalmaskodott. Két különdíjat is odaítélt a zsűri. A "legjobb technológia" díjat a Renault zsebelte be. Az indoklásban kiemelték az AmpR Small és AmpR Medium platformokat, valamint az újságírók álláspontja szerint "a márka sikeresen demokratizálta a Formula-1 fejlett technológiáját". Emellett idén is kiosztották a Sandy Myhre díjat, amelyet az adott márka nők iránti elkötelezettsége elismeréseként ítélnek oda. Ezt 2026-ban a Ford kapta. Az abszolút győztesre még egy keveset várni kell, ezt később hozzák nyilvánosságra. 2025-ben ezt az elismerést a Hyundai Santa Fe kapta.  

