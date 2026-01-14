Íme a 2026-os Év Női Autója díj kategóriagyőztesei!

Még múlt év novemberében hozták nyilvánosságra
az összes induló listáját, amelyen mindent egybevetve 55 modell szerepelt. A díj különlegessége, hogy a zsűribe kizárólag női újságírók/tartalomgyártók kerülhetnek be. 2026-ban 54 országból 84 hölgy ítélte oda a díjakat.
A kompakt kategóriában az új Nissan Leaf győzedelmeskedett, míg a kompakt SUV-ok mezőnyében szintén egy villanyautó, a Škoda Elroq. A "nagy autók" között az új Mercedes-Benz CLA-t választották a legjobbnak, míg a "nagy SUV-ok" között a Hyundai Ioniq 9 kapta a legtöbb szavazatot. A "4x4" kategóriában a Toyota 4Runner, míg a "nagyteljesítményű autók" között a Lamborghini Temerario diadalmaskodott.
Két különdíjat is odaítélt a zsűri. A "legjobb technológia" díjat a Renault zsebelte be. Az indoklásban kiemelték az AmpR Small és AmpR Medium platformokat, valamint az újságírók álláspontja szerint "a márka sikeresen demokratizálta a Formula-1 fejlett technológiáját"
. Emellett idén is kiosztották a Sandy Myhre díjat, amelyet az adott márka nők iránti elkötelezettsége elismeréseként ítélnek oda. Ezt 2026-ban a Ford kapta. Az abszolút győztesre még egy keveset várni kell, ezt később hozzák nyilvánosságra. 2025-ben
ezt az elismerést a Hyundai Santa Fe kapta.