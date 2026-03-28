Itthon is beárazták az új Mercedes-Benz GLB lágy hibrid változatát!

Gyakorlatilag a bemutató pillanatában nyilvánosságra hozta a Mercedes az új GLB magyarországi árait, viszont akkor csak és kizárólag a tisztán elektromos kivitel kapcsán ismertették a pontos összegeket. Egészen mostanáig kellett várni, hogy a (részben) belső égésű motorral hajtott változat is feltűnjön a felületen.

Összesen háromféle hajtáslánc közül lehet választani, viszont 5 féle opció áll rendelkezésre a konfigurátorban. A látszólagos ellentmondást a 4MATIC rendszer okozza, hiszen ez a 163+30 lóerős GLB 200-hoz és a 190+30 lóerős GLB 220-hoz is elérhető, de mindkét hajtáslánc elérhető elsőkerék-meghajtással is. A GLB 180 esetében viszont nincs választási lehetőség, kizárólag elöl kapar a 136+30 lóerő.

De mennyi az annyi? A belépő szintet a GLB 180 képviseli 19 037 000 forintos indulóárával, ezt követően jön a sorban a GLB 200 (19 673 000 Ft-tól), a GLB 200 4MATIC (20 958 000 Ft-tól), majd a csúcsmodellnek számító GLB 220. Utóbbiért legalább 21 783 000 forintot kell kifizetni, az összkerekes verzióért pedig alsó hangon 22 625 000 forintot.

Ahogyan az a Mercedesnél lenni szokott, ezt a különböző extrákkal alaposan feljebb lehet tornázni. A legerősebb hajtáslánccal, minden extrát bepipálva végül egy 32 984 390 forintos példányt sikerült összeállítani.