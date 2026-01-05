Keresd a hibát! Vajon mit felejtett el a körforgalomból kihajtó autós?

A tél kellős közepén járunk, korán sötétedik, így jóval többen ülnek autóba éjszakai látási viszonyok között. Apró figyelmetlenségnek tűnhet, illetve megfelelő közvilágítás mellett nem is mindig sikerül azonnal észrevenni, hogyha valaki ilyenkor elfelejti felkapcsolni a fényszórókat. Ám a lámpatestek nem csak azért vannak az autón, hogy te láss, hanem azért is, hogy téged lássanak a többiek. A Veszprém vármegyei rendőrök újabb felvételén egyértelmű a probléma: a körforgalomból kihajtó, fekete autót jóval nehezebb észrevenni a többi járműnél. A rendőrök természetesen a világítás nélkül közlekedő sofőr után eredtek és figyelmeztették a problémára, az viszont nem derült ki a videó leírásából, hogy lett-e bírság a dologból.